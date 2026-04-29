חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

קצרין בכחול-לבן: 78 שנים של עצמאות ישראלית

בירת הגולן חגגה את יום העצמאות ה-78 בשורת אירועי ענק, מהופעות של עידן חביב ולירן דנינו בפארק קצרין ועד להפנינג משפחות אדיר שמשך אלפים מכל האזור, מאחורי ימי החגיגות – מבצע לוגיסטי מורכב בן 30 שעות בלבד

זה התחיל במוצאי שבת, עם העדכון המיוחל של פיקוד העורף על החזרה לשגרה והפך למרתון מטורף של 30 שעות ללא שינה. צוותי המועצה המקומית קצרין, המתנ"ס, הפארק והמועצה הדתית הפכו ליחידת קומנדו אחת, במטרה להוציא אל הפועל מבצע שנראה לרגעים בלתי אפשרי. התוצאה: חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל בבירת הגולן היו לא פחות ממפגן מרשים של קהילה, שמחה וגאווה לאומית.

מתפילה חגיגית ועד לאמפי בזלת הגועש

את ערב החג פתחה הקהילה בתפילה חגיגית ומרגשת בפארק קצרין העתיקה, שאחריה נערך טקס העצמאות והמשואות הממלכתי. רגעי השיא של הטקס נרשמו עם שירם של ילדי כיתה א' והופעתה של להקת המחול של אולגה סגל.

"קצרין נמצאת בתנופת פיתוח אדירה והבסיס להצלחה שלנו הוא הקהילה המדהימה הזו. קהילה יוצרת עיר!", בירך ראש המועצה, יהודה דואה, את אלפי החוגגים רגע לפני שעידן חביב ולירן דנינו עלו לבמת אמפי בזלת והקפיצו את הקהל במופעים בלתי נשכחים. במקביל לאירועי הפארק, נערך ברחבת הנוער אירוע עצמאות עם הופעה של האמן מאור אשכנזי, "על האש" ואנרגיות בשמים, תחת הובלת יחידת הנוער.

לכל גיל יש עצמאות

החגיגות לא עצרו על הבמה המרכזית בערב החג והמשיכו לאורך יום חגה של המדינה, במגוון רחב של אירועים, שנגעו בכל רובד בקהילה. בבוקר העצמאות, נערכה בהיכל התרבות מסיבה ישראלית שמחה לוותיקי קצרין, שנהנו מעמדת פלאפל, שירים וריקודים.

פארק המשפחה אירח הפנינג ענק עם אלפי משתתפים מכל האזור שנהנו ממתנפחים, פעילויות, סדנאות ומהופעות של משפחת ספיר ופרופסור פוקס.

ביום חמישי, "אפטר עצמאות", הדור הצעיר מצא את מקומו בחידון חווייתי ויצירה מתוקה לתלמידי היסודי, בעוד צעירי קצרין חגגו אל תוך הלילה בערב יווני סוחף ב"בלנדר", עם נתנאל פורטל, שהביא אווירה ים-תיכונית במיטבה אל לב הגולן.

סיכם ראש המועצה, יהודה דואה: "ההצלחה הכבירה של אירועי העצמאות בקצרין היא עדות לחוסן האדיר שלנו. המעבר החד מהיערכות ביטחונית מורכבת במוצאי השבת להפקת ענק בפריסה רחבה כל כך, התאפשר רק בזכות עבודת תכלול יוצאת דופן וסינרגיה מושלמת בין צוותי המועצה, הפארק והמתנ"ס, בהובלת אלכס מליאנקוב.

"אך מעבר ללוגיסטיקה, הלב הפועם הוא הקהילה שלנו. אני מבקש לשלוח תודה מיוחדת לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון, שבזכות גבורתם יכולנו לחגוג כאן בביטחון ובגאווה ישראלית אמיתית".

כל הארועים

מרץ

אפריל 2026

מאי
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1st אפריל
No Events
Events for 2nd אפריל
No Events
Events for 3rd אפריל
No Events
Events for 4th אפריל
No Events
Events for 5th אפריל
No Events
Events for 6th אפריל
No Events
Events for 7th אפריל
No Events
Events for 8th אפריל
No Events
Events for 9th אפריל
No Events
Events for 10th אפריל
No Events
Events for 11th אפריל
No Events
Events for 12th אפריל
No Events
Events for 13th אפריל
No Events
Events for 14th אפריל
No Events
Events for 15th אפריל
No Events
Events for 16th אפריל
No Events
Events for 17th אפריל
No Events
Events for 18th אפריל
No Events
Events for 19th אפריל
No Events
Events for 20th אפריל
No Events
Events for 21st אפריל
No Events
Events for 22nd אפריל
No Events
Events for 23rd אפריל
No Events
Events for 24th אפריל
No Events
Events for 25th אפריל
No Events
Events for 26th אפריל
No Events
Events for 27th אפריל
No Events
Events for 28th אפריל
No Events
Events for 29th אפריל
No Events
Events for 30th אפריל
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!