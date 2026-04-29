קצרין בכחול-לבן: 78 שנים של עצמאות ישראלית

בירת הגולן חגגה את יום העצמאות ה-78 בשורת אירועי ענק, מהופעות של עידן חביב ולירן דנינו בפארק קצרין ועד להפנינג משפחות אדיר שמשך אלפים מכל האזור, מאחורי ימי החגיגות – מבצע לוגיסטי מורכב בן 30 שעות בלבד

זה התחיל במוצאי שבת, עם העדכון המיוחל של פיקוד העורף על החזרה לשגרה והפך למרתון מטורף של 30 שעות ללא שינה. צוותי המועצה המקומית קצרין, המתנ"ס, הפארק והמועצה הדתית הפכו ליחידת קומנדו אחת, במטרה להוציא אל הפועל מבצע שנראה לרגעים בלתי אפשרי. התוצאה: חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל בבירת הגולן היו לא פחות ממפגן מרשים של קהילה, שמחה וגאווה לאומית.

מתפילה חגיגית ועד לאמפי בזלת הגועש

את ערב החג פתחה הקהילה בתפילה חגיגית ומרגשת בפארק קצרין העתיקה, שאחריה נערך טקס העצמאות והמשואות הממלכתי. רגעי השיא של הטקס נרשמו עם שירם של ילדי כיתה א' והופעתה של להקת המחול של אולגה סגל.

"קצרין נמצאת בתנופת פיתוח אדירה והבסיס להצלחה שלנו הוא הקהילה המדהימה הזו. קהילה יוצרת עיר!", בירך ראש המועצה, יהודה דואה, את אלפי החוגגים רגע לפני שעידן חביב ולירן דנינו עלו לבמת אמפי בזלת והקפיצו את הקהל במופעים בלתי נשכחים. במקביל לאירועי הפארק, נערך ברחבת הנוער אירוע עצמאות עם הופעה של האמן מאור אשכנזי, "על האש" ואנרגיות בשמים, תחת הובלת יחידת הנוער.

לכל גיל יש עצמאות

החגיגות לא עצרו על הבמה המרכזית בערב החג והמשיכו לאורך יום חגה של המדינה, במגוון רחב של אירועים, שנגעו בכל רובד בקהילה. בבוקר העצמאות, נערכה בהיכל התרבות מסיבה ישראלית שמחה לוותיקי קצרין, שנהנו מעמדת פלאפל, שירים וריקודים.

פארק המשפחה אירח הפנינג ענק עם אלפי משתתפים מכל האזור שנהנו ממתנפחים, פעילויות, סדנאות ומהופעות של משפחת ספיר ופרופסור פוקס.

ביום חמישי, "אפטר עצמאות", הדור הצעיר מצא את מקומו בחידון חווייתי ויצירה מתוקה לתלמידי היסודי, בעוד צעירי קצרין חגגו אל תוך הלילה בערב יווני סוחף ב"בלנדר", עם נתנאל פורטל, שהביא אווירה ים-תיכונית במיטבה אל לב הגולן.

סיכם ראש המועצה, יהודה דואה: "ההצלחה הכבירה של אירועי העצמאות בקצרין היא עדות לחוסן האדיר שלנו. המעבר החד מהיערכות ביטחונית מורכבת במוצאי השבת להפקת ענק בפריסה רחבה כל כך, התאפשר רק בזכות עבודת תכלול יוצאת דופן וסינרגיה מושלמת בין צוותי המועצה, הפארק והמתנ"ס, בהובלת אלכס מליאנקוב.

"אך מעבר ללוגיסטיקה, הלב הפועם הוא הקהילה שלנו. אני מבקש לשלוח תודה מיוחדת לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון, שבזכות גבורתם יכולנו לחגוג כאן בביטחון ובגאווה ישראלית אמיתית".