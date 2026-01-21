קינמון – מוסיף המון!

הרכיב הפעיל בקינמון פועל בדומה להורמון האינסולין. הוא מעודד את הגלוקוז להיכנס לתאים, מעכב ספיגת סוכר במעיים ומשפר את רגישות הקולטנים

כשקר כל כך בחוץ, אנחנו מחפשים דרכים לחמם את הגוף מבפנים עם תה חם, או חליטה. לצד חליטות טעימות שונות, לקינמון מקום מרכזי בחודשי החורף. הוא לא רק תבלין, אלא צמח עם ערך טיפולי אמתי.

התבלין קינמון מופק מהקליפות של העץ והוא מכיל ויטמינים, מינרלים ורכיבים נוגדי חמצון חזקים.

ברפואה הטבעית, הקינמון נחשב ל"כפיל אינסולין" טבעי. הרכיב הפעיל שבו פועל בדומה להורמון האינסולין. הוא מעודד את הגלוקוז להיכנס לתאים, מעכב ספיגת סוכר במעיים ומשפר את רגישות הקולטנים. מחקרים הראו כי צריכה קבועה של קינמון מסייעת באיזון רמות הסוכר בצום, בהפחתת הכולסטרול המזיק (LDL) והטריגליצרידים. בנוסף, הקינמון מכיל נוגדי חמצון עוצמתיים, המסייעים בהורדת מדדי דלקת.

בחורף, הגוף משקיע אנרגיה רבה בשמירה על חום פנימי ובמערך ההגנה החיסוני. הקינמון נחשב לצמח אשר משפר את זרימת הדם אל קצות הגוף ובכך מסייע לאנשים הסובלים מקור כרוני בכפות הידיים והרגליים.

בנוסף, בעונה שבה אנו נוטים לצרוך יותר פחמימות ומאכלים "מנחמים", הקינמון מסייע בוויסות רמות הסוכר ומניעת אותן נפילות אנרגיה, שגורמות לנו לתחושת כבדות ועייפות חורפית.

מחמם ומשפר

ברפואה הסינית, קינמון נחשב לצמח מחמם ומשפר זרימה של אנרגיה (צ'י). הוא מתאים במיוחד במצבי קור פנימי ותומך בזרימת הדם לאזורים קרים בגוף. לכן נשתמש בקינמון למצבי עייפות, כאבי מפרקים וקור בגפיים. אם אתם סובלים מקור בכפות הרגליים, נסו לטפטף טיפה אחת של שמן אתרי קינמון לנעליים. חשוב לדעת כי מדובר בשמן חזק מאוד ואין למרוח אותו ישירות על העור. אפשר גם לשלב קינמון בצורה פשוטה ביום-יום, בחליטת קינמון במים רותחים, להוסיף לתבשילים, דייסה, קפה, או תה.

הקינמון המומלץ ביותר הוא קינמון ציילוני, אשר נחשב איכותי יותר מהקינמון "הפשוט" (קסיה), הנמכר במרכולים ובחנויות התבלינים. חשוב לדעת, כי למרות הסגולות הרבות, יש לקינמון גם התוויות נגד. הוא אינו מומלץ לאנשים הסובלים מ"חום פנימי", מצב המתבטא בהזעת לילה, גלי חום, צרבות, צמא מוגבר, או עצבנות יתר וכן מומלץ בכמות מוגבלת לאנשים הנוטלים תרופות לדילול דם, או תרופות לסוכרת ויתר לחץ דם.

הרבה בריאות וחורף חם, קרן מיכאלי