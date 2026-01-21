ציפורים על הרמה

הרצאה מרתקת על ציפורי הגולן התקיימה לאחרונה במבשלת "פס", גשור. הצפר ליאור כסלו, מרמות, הוביל את המשתתפים למסע מרתק בנופי הגולן ובעלי הכנף

צילומים: ליאור כסלו

במסגרת מיזם "מדע על הבר", של "מכון שמיר למחקר", התקיימה לאחרונה הרצאה מרתקת, במבשלה המשפחתית "פס", בקיבוץ גשור, אשר חיברה בין מדע, טבע ואווירה קהילתית פתוחה. ההרצאה עסקה בעולמן העשיר של ציפורי הגולן, אזור ייחודי המשמש צומת אקולוגית מרכזי בין שלוש יבשות – אירופה, אסיה ואפריקה – ונתיב נדידה חיוני למגוון רחב של מיני עופות.

את ההרצאה העביר הצפר ליאור כסלו, ממושב רמות, המבצע סקרי עופות עבור "מכון שמיר למחקר". כסלו הוביל את המשתתפים למסע מרתק בנופי הגולן – מדרום הרמה, דרך המצוקים, המרחבים הפתוחים והנחלים, ועד לצפון הגולן והחרמון הגבוה – ושילב ידע מדעי, תצפיות שטח וסיפורים מעבודת המחקר היום-יומית.

במהלך ההרצאה, נחשפו המשתתפים לסיפורים יוצאי דופן מהשטח: על השדמית אדומת-הכנף, המקננת בין גלגלי הטרקטורים של עובדי גד"ש מבוא חמה, הזוכה לשמירה קפדנית; על הקוקייה האירופית, המטילה את ביציה בקנים של מינים אחרים ומחקה את דגם ביציהם; על הטבלן המצויץ, מין בסכנת הכחדה חמורה, המקנן על פני המים במאגרי הגולן ועל סיטת הצוקים, המקשטת את קינה בחרקים ונוצות.

רגע מרגש במיוחד היה תיעוד של סלעית הערבות, שנצפתה מקננת לראשונה בגולן לאחר כ-30 שנה, במסגרת סקר שערך כסלו עבור המכון. על המצוקים נצפו גם עופות דורסים מרשימים, ובהם העקב העיטי, העיט הניצי והנשר המקראי – מינים שנפגעו קשות מהרעלות בשנות ה-90' ומאז נאבקים על כל קינון מוצלח בגולן.

ההרצאה הדגישה את ייחודיותו של הגולן כמרחב טבע עשיר ושברירי ואת הצורך להגן עליו מפני פיתוח אינטנסיבי הפוגע בבתי גידול ומסכן עופות, באמצעות תשתיות כמו טורבינות וקווי חשמל. ישראל, בכלל והגולן, בפרט מהווים תחנת מעבר קריטית לציפורים נודדות והמפגש עם ליאור כסלו העניק למשתתפים הזדמנות להעמיק את ההיכרות עם הטבע שסביבנו ולהבין כיצד שילוב של גובה, אקלים ונוף יוצר את עושר המינים הייחודי לאזור.

"מכון שמיר למחקר" מזמין את הקהל הרחב לקחת חלק במפגשי "מדע על הבר" הבאים, להיחשף למחקר עדכני בגובה העיניים ולעקוב אחר הפרסומים לקראת ההרצאות הקרובות.