פנים חדשות במרפאת "כללית" במסעדה

ד"ר בטחיש ענאד, מומחה ברפואת המשפחה, מצטרף לצוות המרפאה במסעדה. ד"ר בטחיש מחליף את ד"ר חבוס סלמאן, אשר פורש לגמלאות לאחר שנים רבות של מסירות, מקצועיות ויחס חם למטופלים

ד"ר בטחיש ענאד, מומחה ברפואת המשפחה, הצטרף לאחרונה לצוות מרפאת "כללית" מסעדה.

ד"ר בטחיש יחליף את ד"ר חבוס סלמאן, אשר פורש לגמלאות לאחר שנים רבות של מסירות, מקצועיות ויחס חם למטופלים.

צוות המרפאה בירך את ד"ר סלמאן על עשייה רבת שנים והודה לו על התרומה המשמעותית לקהילה והובלה ערכית לאורך הדרך ומאחלים לו בריאות, נחת והצלחה בהמשך.

ד"ר בטחיש, תושב היישוב מסעדה שברמת הגולן, בחר ברפואה לא רק כמקצוע אלא כדרך חיים. "מאז שהייתי תלמיד בבית הספר, ידעתי שאהיה רופא", הוא מספר. "תמיד רציתי לעזור, לתרום ולתת. אין נתינה גדולה יותר מאשר לעזור לאדם להחלים, להפחית כאב, או להציל חיים".

ד"ר בטחיש ביצע את ההתמחות ברפואת המשפחה במחלקה לרפואת המשפחה של מחוז צפון, ב"כללית". ד"ר בטחיש מביא עמו גם ידע ייחודי בתחום האבחון והטיפול בכאב, עם ניסיון קליני בשימוש באולטרסונוגרפיה ליד מיטת המטופל (POCUS) ובדיקור יבש – כלי מתקדם בטיפול במחלות שריר שלד.

כחלק מהחזון הרפואי שלו, הוא שם דגש על רפואה מונעת ועל אורח חיים בריא ולכל המטופלים הוא ממליץ להקפיד על תזונה בריאה. "מה שאנחנו מכניסים לפה, הגוף צובר. תזונה נכונה היא הסוד לבריאות טובה".

"אנו מאחלים לד"ר בטחיש הצלחה רבה בתפקידו החדש ובטוחים שהוא יהווה נכס לקהילה המקומית", בירך מנהל המחוז, רפי ברום.

