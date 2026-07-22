פיל הולך לי על הגב

מתח ותפיסות בשכמות ובצוואר הם תופעה שכיחה מאוד. הגורמים לכך רבים: ישיבה ממושכת, לא מספיק תנועה בגב העליון ובכתפיים, יציבה לא נכונה

זה אולי נשמע כמו התחלה של סיפור ילדים חביב, אבל זה המשפט אתו הגיעה מטופלת לקליניקה: "פיל הולך לי על הגב!".

מתח ותפיסות בשכמות ובצוואר הם תופעה שכיחה מאוד. הגורמים לכך רבים: ישיבה ממושכת, לא מספיק תנועה בגב העליון ובכתפיים, יציבה לא נכונה וכמובן מתח, דאגה וסטרס.

צוואר ושכמות תפוסים יכולים לגרום לכאב ואי נוחות מקומיים, אך גם לכאבי ראש, זרמים ונימולים בידיים ובאצבעות ואף משפיעים לרעה על הנשימה.

מבחינה פיזיולוגית, רובנו מבלים חלק ניכר מהיום ברכינה קדימה. אנחנו רוכנים למחשב, לטלפון, לכביסה, במטבח ובעצם כמעט בכל פעולה. אנחנו כמעט שלא מבצעים תנועות של פתיחת השכמות והצוואר לאחור, אלא בעיקר קדימה. הפעולות הללו, כשהן נעשות באופן תדיר כל כך, גורמות לכיווץ השרירים ולאורך זמן, לקיצור שלהם, מה שיוצר תחושת כאב ו"תפיסוּת".

גם היציבה שלנו בדרך כלל לא טובה. אנחנו יושבים "רגל על רגל", מה שמשנה את המנח של האגן וגורם לחוסר סימטריה. בדרך כלל, העמידה שלנו לא נכונה וגם לא ההליכה וסוג הנעליים. היציבה שלנו מושפעת מאוד מסוג הנעליים. בקיץ אנחנו מרבים ללכת עם כפכפים, דבר שמשנה את היציבה ואת ההליכה. מבחינת היציבה, הליכה עם כפכף איננה מומלצת, גם אם הסוליה שלו נוחה וטובה. כאשר הקרסול שלנו איננו חבוק על ידי רצועה, השרירים והבהונות בכף הרגל מתכווצים עם כל צעד, על מנת שהכפכף לא ייפול. כיווץ זה משנה את אופן הפעלת השרירים לאורך כל הרגל ומשפיע לרעה לא רק על כפות הרגליים והקרסוליים, אלא גם על הברכיים, האגן, הגב התחתון וכמובן השכמות והצוואר.

כל העולם על הכתפיים שלנו

אי אפשר לדבר על שכמות וצוואר תפוסים וכואבים מבלי להזכיר מתח ולחץ.

הרבה פעמים, מתח, סטרס ודאגה הם הגורמים המשמעותיים ביותר. החיים בישראל עשויים להיות מלחיצים לעתים קרובות, קרובות מדי. מלחמה, מילואים, בחירות, חדשות כל שעה עגולה – כל אלה בפני עצמם גורמים לסטרס משמעותי ועליהם כל אחד מוסיף את ההתמודדויות האישיות שלו: משפחה, זוגיות, כלכלה, חופש גדול… ההתמודדויות רבות ולפעמים, נדמה לנו שכל העולם על הכתפיים שלנו…

יש הרבה מה לעשות

החליפו כפכפים בסנדלים אשר תופסים את הקרסול.

אם אתם עומדים הרבה, השמיעו מוזיקה והתנועעו אתה, כך הגוף פחות סטטי ויותר בתנועה.

תרגילים ביתיים קטנים: קחו רצועה או מקל ומתחו את הידיים למעלה ואחורה. אפשר תוך כדי טיול, עם הרצועה של הכלב, למשל. תרגיל נוסף לעמוד ולהתכופף קדימה ולתת לידיים ליפול, או לאחוז במרפקים ולתת לראש ליפול ולהיטלטל בעדינות.

הירשמו לספורט שאתם אוהבים – יוגה, פילטיס, כדורסל, טניס, ריקוד… כל מה שאיננו עונש בשבילכם ועושה לכם טוב.

לפחות פעם בחודש, לכו לטיפול. רפואה סינית – דיקור להרגעה והרפיה, שיאצו, או טווינה להנעת השכמות, עיסוי. כל אלה יביאו תנועה והרפיה הן למערכת השריר-שלד והן למערכת העצבים.

הגוף שלנו יודע להתמודד עם עומסים, אבל הוא גם יודע לקרוא לעזרה. אם השכמות והצוואר מציקים לכם, כבר שבועות או חודשים, אל תחכו שהכאב יהפוך ל"פיל"… לפעמים, כמה שינויים קטנים, תנועה נכונה וטיפול מתאים יכולים להחזיר לגוף את התחושה שהוא נושא רק את מה שהוא באמת צריך לשאת.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי