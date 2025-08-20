נערכים במלוא המרץ לפתיחת שנת הלימודים החדשה בגולן

שנת הלימודים תשפ"ו מעבר לפינה ובגולן מתקדמים בעבודות בינוי ושדרוג, ומביאים את קולות המנהלים והמנהלות שנמצאים בלב העשייה החינוכית

שנת הלימודים תשפ"ו תיפתח בעוד שבועיים ובגולן מתקדמים בעבודות בינוי ושדרוג, מכינים את מוסדות החינוך, הצוותים החינוכיים המעולים ממשיכים להיערך להפעלת התוכניות החינוכיות. עוד מעט יצלצל הפעמון ואלפי ילדים בגולן יפתחו את שנת הלימודים תשפ"ו. לקראת היום הגדול, המועצה וצוותי השטח שלה פועלים במרץ כדי להבטיח פתיחה מושלמת.

כיתות חדשות ומרחבים מוגנים

לקראת פתיחת שנת הלימודים, הושלמו שיפוצים, הרחבות והיערכויות בטיחותיות, התאמות פדגוגיות במעונות, בגני הילדים ובבתי הספר וחידוש מרחבי החוץ. נבנו כיתות חדשות ו-24 מרחבים מוגנים חדשים נבנים בבתי הספר והגנים ברחבי הגולן. נבנו גם מרחבי למידה חדשים, חצרות משודרגות, הכול כדי להעניק לילדי הגולן סביבה חינוכית בטוחה, מתקדמת ומזמינה.

בבית הספר "מעלות הגולן", נבנה מתחם כיתות חדש, הכולל גם כיתת תקשורת, שופצו חדרי המנהלה והמורים ובקרוב יושלם קירוי למגרש המיני־פיץ'.

בבית הספר "גולן", מוקמים ארבעה ממ"סים, שישמשו מרחבי למידה מוגנים, במקביל למאמץ מול משרד החינוך לאישור שמונה כיתות נוספות.

בבית הספר "אביטל" קיבלה המועצה הרשאה תקציבית לבניית ארבע כיתות נוספות. במקביל, נערך שיפוץ מקיף לאולם הספורט, כולל משטח חדש, מערכת לוחות תוצאות ושעונים ושדרוג חדר המחול.

בבית הספר "הצבי" התבצעה צביעה חיצונית.

אולפנת קצרין-גולן תפתח את השנה במשכנה החדש והמפואר בקצרין, פרי עמל משותף של המועצות יחד.

קידום נוער, המשותף גם הוא לשתי המועצות, יפתח את שנת הלימודים במבנה מרווח המתאים לצרכיו, באזור התעשייה קצרין.

בית הספר התיכון הדמוקרטי, שהולך וגדל, יעבור באופן זמני למושב נטור, כדי לאפשר את צמיחתו, עד לסיום בניית מבנה הקבע, באפיק. קהילת נטור נרתמה וסיפקה בית זמני, מתוך תחושת שליחות קהילתית.

עבודות הבניה של ביה"ס היסודי הדמוקרטי "כנף" מתקדמות בקצב, במטרה להיכנס לפעילות בשנה"ל תשפ"ז.

במקביל, בית הספר "ילקוט רועים" מוסיף מרחבי למידה זמניים (יורטים) בחורשת אל-רום ומתקדם בתכנון הקבע.

גם החווה החינוכית באבנ"י אית"ן מתרחבת עם יורט חדש, שנרכש בסיוע משרד החינוך ויאפשר הרחבת הפעילות הענפה במקום.

כמובן, בית הספר "מעיינות", שמתחיל את שנת הלימודים במבנה הקבע החדש באבנ"י אית"ן, עם מגרש ספורט בבנייה.

שדרוג חצרות ומתקנים

אנו רואים תנופה גדולה במערכת החינוך בגולן, לצד צרכים רבים ומאתגרים שעוד נדרשים להתבצע לרווחת התלמידים. אנו לא נחים וממשיכים לפעול לגיוס המשאבים הדרושים. בסיוע של קק"ל, אנו נערכים לשדרוג חצרות בתי הספר ואולמות הספורט, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל מוסד. העבודות יימשכו ויושלמו במהלך השנה, בהתאם לתכנית העבודה.

הכשרת הצוותים החינוכיים

בצד עבודות הבינוי והשדרוג, הושם דגש מיוחד על הכשרת הצוותים החינוכיים לאורך השנה. הלב הפועם של מערכת החינוך הוא אנשי החינוך שלנו בגולן, השבוע התקיימו מספר ימי היערכות והכשרה:

יום היערכות לתומכי ותומכות החינוך

ביום מיוחד, שהתקיים במרכז לחדשנות ויזמות בחיספין, בהובלת אגף ההון האנושי ואגף החינוך, התכנסו עשרות תומכים ותומכות חינוך מכל רחבי הגולן. היום נפתח בשיח פתוח על נושאי ביטחון ובטיחות, מענה מקצועי לשאלות שעלו מהשטח ודיון משותף על תפקיד תומכות החינוך, כחוליה משמעותית במערכת החינוכית. בהמשך, התקיימה הרצאתה המרתקת של חן מילר – "אין ילד שלא, יש ילד שכן", שהעניקה השראה וכלים יישומיים לעבודה עם ילדים מכל הרצפים. היום נחתם בארוחת צוהריים עשירה, אווירה קהילתית נעימה וחלוקת שי אישי, כהוקרה על העבודה המסורה.

יום היערכות למלווים ולמלוות בהסעות

עבודתם היום-יומית של המלווים והמלוות בהסעות היא חלק בלתי נפרד מהביטחון והחוסן של מערכת החינוך. לקראת פתיחת השנה, התקיים יום היערכות ייחודי במפעל "ציפור הנפש", בעוספיא – מקום של חיבורים, נתינה ושיקום. המשתתפים זכו להיחשף לעולם התעסוקה השיקומי, במפגש מרגש עם מִינָא, שסיפרה בגילוי לב את סיפור דרכה האישית. הם לקחו חלק בסדנת בטון חווייתית, בסיור מאחורי הקלעים של תהליך היצירה במפעל ובהיכרות מעמיקה עם המשמעות של עשייה קהילתית ותעסוקה שיקומית. לצד כל אלה, קיבלו המשתתפים הדרכה מקצועית על נושאי בטיחות ותפקוד בשעת חירום, כלים חיוניים להמשך תפקידם.

יום היערכות רשותי למנהלות גנים, מעונות וגיל רך

השנה, נבחרה נקודת המבט של "חיבורים בחינוך, קהילה והסביבה הגולנית" כנושא מרכזי ליום ההיערכות. היום נפתח בצורה ייחודית ומרעננת: כל צוות יישובי בחר מתוך ארבעה יישובים אפשריים את היעד לסיור לימודי משותף ובכך נוצרה למידה חווייתית שגיבשה את הצוותים סביב בחירה משותפת והיכרות מעמיקה עם מרקם החיים ביישובים אחרים.

לאחר מכן, התכנסו כולן במרכז החדשנות בחיספין להמשך היום, שכלל ארוחה משותפת, תדריך ביטחון ובטיחות, דברי ברכה, הרצאה מעשירה ושולחנות עגולים, אשר אִפשרו העמקה בשיח מקצועי ולמידה הדדית.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "מערכת החינוך בגולן היא מנוע הצמיחה שלנו. ההשקעה בכיתות חדשות, במרחבים מוגנים ובחצרות לימוד מתקדמות היא השקעה בילדים שלנו, במצוינות שלהם ובעתיד האזור כולו. אנחנו ממשיכים לפעול כדי להעניק לכל תלמיד ותלמידה את סביבת הלמידה הטובה ביותר ולתת לצוותים החינוכיים את הכלים להצליח במשימה החשובה מכול, לחנך את דור ההמשך של הגולן".

טעימה מהיוזמות החינוכיות לשנה הקרובה

גם השנה, ממשיכה המועצה להוביל יוזמות חינוכיות משמעותיות, שנבנו מתוך מיפוי צרכים בשלושה מרחבים מרכזיים: פדגוגיה, מענה רגשי וחברתי.

בעקבות המלחמה, יושם השנה דגש מיוחד על הפן הרגשי-חברתי של ילדינו, על כל הרצף החינוכי, מהגיל הרך ועד התיכון.

בשיתוף פעולה עם שותפים מרכזיים ובהם ידידות טורונטו, "ברנקו וייס", מרכז החוסן, שפ"ח, נט"ל, משרדי ממשלה ועוד, יופעלו מענים מגוונים הן במסגרות החינוכיות והן ביישובים. בין היתר יתקיימו טיפולים רגשיים פרטניים, מענים קבוצתיים, הדרכות הורים, תוכניות לחיזוק החוסן והענקת כלים לצוותים החינוכיים. בגני הילדים, יופעלו תוכניות ייחודיות, שיתמקדו בעיבוד רגשי באמצעות חוויה משחקית. כל אלה נועדו לחזק את משאבי ההתמודדות של ילדינו, החיים בתקופה המאופיינת בחוסר יציבות ואי-ודאות מתמשך.

בפן הפדגוגי, המועצה ממשיכה לקדם תוכניות מצוינוּת והעשרה: חדרי מייקרים חדשניים, שיאפשרו פיתוח יצירתיות וחדשנות, חיבור מוסדות לחווה החקלאית ללמידה והתנסות מעשית, פרויקט "גנים מתחברים", המשלב פן לימודי וחברתי ותוכנית "חולם גולן", שמקרבת את הילדים אל הטבע והמרחב הגולני ומחברת אותם לסיפור המקומי.

היערכות החינוך המיוחד

מערכת החינוך בגולן גאה על הזכות להעניק מענה איכותי ומקצועי לכל תלמיד ותלמידה הזכאים לשירותי חינוך מיוחד, בשיתוף פעולה הדוק עם המתי"א והפיקוח.

בשנה הקרובה, מתרחב המענה בבתי הספר: נפתחת כיתת תקשורת חדשה בבית הספר "מעלות הגולן" וכיתת חינוך מיוחד חדשה בבית הספר "אביטל". בסך הכול, פועלות כעת:

שתי כיתות תקשורת בבית הספר "מעלות הגולן"

ארבע כיתות חינוך מיוחד בבית הספר "מצפה גולן"

שבע כיתות חינוך מיוחד בבית הספר "אביטל"

שמונה כיתות חינוך מיוחד בבית הספר "גולן"

שתי כיתות חינוך מיוחד בחטיבה, בישיבת חיספין

לצד זאת, כ-200 תלמידים מקבלים תמיכות במסגרת סל אישי, בכלל בתי הספר. התלמידים הזקוקים למענה אינטנסיבי ומשמעותי מופנים לבתי ספר לחינוך מיוחד מחוץ לגולן, המתמחים בתחומים שונים.

מסגרות הגיל הרך

גם במסגרות הגיל הרך ניכרת התרחבות: נפתח גן תקשורת חדש בצפון הגולן, גן "אירוס", באורטל, המצטרף לגן התקשורת בדרום הגולן, גן "נרקיס", באליעד. בנוסף, פועלים ארבעה גני עיכוב התפתחותי: גן "נורית" וגן "רקפת", בנטור, גן "צבעוני", באבנ"י אית"ן וגן "סביון", באניעם. בסך הכול, פועלים השנה שישה גני חינוך מיוחד בגולן, לצד כ-30 ילדי גן המקבלים תמיכות במסגרת סל אישי.

זוהי גם הזדמנות להודות מקרב לב לצוותים המקצועיים והמסורים, על עבודת הקודש החינוכית שהם מובילים מדי יום וכן לתומכות החינוך ולמלוות בהסעה, שמאפשרות לכל תלמיד ותלמידה לקבל את המענה המדויק לצרכיהם וההערכה אליהן רבה מאוד.

סגנית ראש המועצה והממונה על תחום החינוך, דליה יוסף: "אנו פועלים במלוא המרץ להכין את פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, כך שתקבל בחדווה ושמחה את כל הילדים שלנו. אנו פועלים בתחום הבינוי בשני מישורים מרכזיים: בטווח הקצר – שיפוצים והשלמות בנייה, במטרה לתת מענים מידיים לפתיחת שנת הלימודים באופן מיטבי. בטווח הארוך – תכנון אסטרטגי של בינוי לעשור הבא, מתוך ראייה של התפתחות הגולן ופיתוח שירותים משמעותיים. זוהי הזדמנות להודות לכל עובדי המועצה, מנהלי האגפים ומסגרות החינוך, לצוותים החינוכיים, על עבודה מאומצת ומשמעותית לפתיחת שנת לימודים מצוינת".

מערכת החינוך בגולן ממשיכה להציב יעדים גבוהים ולדרוש מצוינות, להתפתח ולצמוח, הן בתשתיות והן בתוכן. ההיערכות לשנת הלימודים תשפ"ו משקפת את החיבור הישיר לתכנית האסטרטגית לחינוך, שמציבה את התלמידים והקהילה במרכז ואת המחויבות להעניק לילדי הגולן עתיד עם מצפן ערכים, הזדמנויות ומצוינוּת.