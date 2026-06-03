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מפקדי כבאות והצלה העמיקו את ההיכרות עם אתגרי הצפון

סגל הפיקוד הבכיר של מחוז הצפון, בכבאות והצלה לישראל, קיים השבוע סיור מקצועי בגולן ובגליל העליון

סגל הפיקוד הבכיר של מחוז הצפון, בכבאות והצלה לישראל, קיים השבוע סיור מקצועי בגולן ובגליל העליון, במטרה להעמיק את ההיכרות עם המרחב הביטחוני ולחזק את שיתופי הפעולה עם גורמי הביטחון והרשויות המקומיות.

במהלך הסיור, נפגשו המפקדים עם ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, שהציג את תפיסת הביטחון של המועצה ואת האתגרים הייחודיים של יישובי הגולן. קלנר הדגיש את חשיבות החוסן הקהילתי, ההתיישבות והשותפות ההדוקה בין הרשויות לכוחות הביטחון והחירום, במיוחד בתקופה של מציאות ביטחונית משתנה

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