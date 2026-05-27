מעכשיו, קרוב לבית

סיור עבודה מקצועי של ראש המועצה, יהודה דואה ומנהל מחוז צפון ב"כללית" רפי ברום, חנך מעטפת אבחונית מקיפה לנשות קצרין והגולן, שתחסוך מהן נסיעות ארוכות מחוץ לגולן. דואה: "המטרה היא מענה מתקדם קרוב לבית. בקרוב, יהיו בשורות נוספות בבריאות"

השירותים הרפואיים בבירת הגולן ממשיכים להתרחב ומביאים עמהם בשורה משמעותית עבור הנשים. בסיור עבודה מקצועי, שנערך השבוע במרפאת "כללית" בקצרין, בהשתתפות ראש המועצה המקומית, יהודה דואה ומנהל מחוז צפון בכללית, רפי ברום, הושק רשמית שירות אולטרסאונד וסקירות מתקדמות לנשים. המהלך פותר קושי מתמשך של תושבות קצרין והגולן מבוטחות הקופה, אשר נאלצו עד כה לנסוע למרכזים רפואיים מרוחקים מחוץ לגולן, כדי לבצע בדיקות מורכבות במהלך תקופת ההיריון.

השירות החדש מעניק מעתה מעטפת אבחונית מתקדמת ומקיפה תחת קורת גג אחת, הכוללת בדיקות חיוניות דוגמת שקיפות עורפית, סקירת מערכות מאוחרת, סקירות מכוונות ואקו לב עוברי. על המערך המקצועי ינצח ד"ר לאנדרו קסלמן, מומחה ברפואת נשים ובאולטרסאונד גינקולוגי ומיילדותי ודמות בעלת שם ומוניטין בתחומו.

לאחר הסיור בשטח, התכנסו הצוותים המובילים לפגישת עבודה מקצועית במועצה המקומית. במהלך הישיבה, דנו הצדדים בצרכים המשתנים של הקהילה הצומחת בקצרין ובחנו פרויקטים עתידיים בתחומי הבריאות, במטרה להמשיך ולהעמיק את המענה הרפואי הניתן ביישוב.

פנינו קדימה

ראש המועצה, יהודה דואה: "אנו מברכים את קופת חולים 'כללית' על הרחבת השירותים הרפואיים החשובים הללו בקצרין. 'כללית' היא שותפה מלאה לדרך, ואנו נמשיך לפעול יחד אתה ובשיתוף פעולה עם כלל גורמי הבריאות במרחב, על מנת לייצר שיתופי פעולה אסטרטגיים נוספים. המטרה שלנו היא להמשיך לשפר, לייעל ולהעמיק את השירותים הרפואיים הניתנים לתושבי קצרין והסביבה ולהבטיח להם איכות חיים ומענה מתקדמים קרוב לבית. בקרוב, יהיו בשורות נוספות ומשמעותיות בבריאות."

מנהל מחוז צפון ב"כללית", רפי ברום: "החזון שלנו ב'כללית' הוא להנגיש רפואה איכותית ומתקדמת לכל תושב בצפון, ללא פשרות. מרפאת 'כללית' בקצרין מעניקה כבר היום מעטפת רחבה מאוד של רפואה ראשונית ויועצת, אך פנינו קדימה. כחלק מתנופת הפיתוח, אנו פועלים להרחבה מתמדת של השירותים. פיתוח שירותים מתקדמים בקהילה הוא יעד מרכזי, במטרה לאפשר רפואה איכותית ונגישה קרוב לבית. השותפות עם ראש המועצה והנהגת המועצה היא המפתח להצלחת המהלכים הללו ולרווחת הקהילה".

