מנהל חדש למרפאת "כללית" קריית שמונה מרכז

ד"ר אלי רימר, מומחה ברפואת המשפחה, מונה למנהל המרפאה, עם פרישתו של ד"ר איתן הלר

מרפאת "כללית" קריית שמונה מרכז ממשיכה להתחדש, עם מינויו למנהל המרפאה של ד"ר אלי רימר, רופא משפחה מקצועי ומסור.

ד"ר רימר סיים לימודי רפואה בטכניון והשלים את התמחותו ברפואת משפחה במחלקה לרפואת המשפחה, במחוז צפון של "כללית".

הבחירה ברפואה נבעה מתוך רצון עמוק להשפיע ולעזור, לצד אהבתו לשילוב שבין מדע מדויק לבין קשר אישי עם המטופלים.

"היכולת ללוות אדם לאורך חייו, להכיר את סיפורו ולהיות שם ברגעים החשובים, זו זכות גדולה", הוא משתף.

במהלך דרכו עבר ד"ר רימר הכשרות מקצועיות מגוונות, ביניהן: דיקור יבש, שימוש ב-POCUS (אולטרסונוגרפיה במרפאה) וב-MTLS (רפואת טראומה צבאית), שילוב זה מאפשר לו להעניק טיפול רחב, מדויק ומותאם אישית לכל מטופל.

מעבר לעבודתו הקלינית, ד"ר רימר פעיל גם בזירה הציבורית ומשמש בתפקיד בסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. במסגרת תפקידו, הוא אחראי על אישור שימוש בתרופות חריגות לספורטאים.

ד"ר איתן הלר, מנהל המרפאה הפורש, בירך על מינויו של ד"ר רימר: "ד"ר רימר מביא אתו רוח צעירה, מקצועיות ויחס חם למטופלים. אין לי ספק שהוא יתרום רבות לקהילה המקומית".

"אני רואה בתפקיד הזה שליחות אמיתית. ניהול המרפאה הוא הזדמנות להמשיך לפתח שירותים רפואיים מתקדמים, לשפר את זמינות הטיפול ולהעניק לכל מטופל יחס אישי ומקצועי. אני מחויב להוביל את הצוות שלנו למצוינות ולהבטיח שכל מטופל ירגיש שיש לו כתובת מקצועית בקרבת ביתו", סיכם ד"ר רימר.