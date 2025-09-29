מכאן ועד כאן

דניאלה שאול, תושבת קצרין, עיתונאית, עורכת, מעצבת, גרפיקאית וציירת, מציגה תערוכת יחיד, "מכאן ועד כאן", בהיכל התרבות קצרין

כתבה: עדה בארי סימוניץ, אוצרת התערוכה

ביום חמישי, ה-18.9, נפתחה תערוכת יחיד של הציירת דניאלה שאול, בשם "מכאן ועד כאן".

דניאלה שאול, תושבת קצרין מאז 1982, היא בוגרת מגמת מורים לאמנות ב"אורנים", ו"קלישר 1 – בית הספר הגבוה לציור". יש לה תואר ראשון ושני בהצטיינות בלימודי תרבות וקולנוע באוניברסיטה הפתוחה.

דניאלה הינה עיתונאית, עורכת, מעצבת ומפתחת שיטות הוראה חדשניות דרך רשתות סלולריות, כחלק מצוות המרכז למחוננים, במכללה האקדמית תל-חי.

בתחום הגרפיקה, הובילה את עיצוב המאבק על הגולן, את עיצוב הקמפיין בהתנדבות מלאה להשבת יונתן פולארד, ואת עיצוב אנדרטת "כוח נתי" בתצפית קוניטרה.

דניאלה היא אם לשלושה וסבתא לשישה.

הנף מכחול

בתערוכה מוצגות עבודות על נייר: ציורים של נופי קצרין, נופי הגולן וחבל בנימין.

הציור בטכניקות טוש, פסטל יבש ואקוורל.

יצירתה הנה בנוסח "ציור ראשוני", ללא סקיצות, אלא בהנף מכחול, או גיר, במשך כשעה בלבד. טכניקה זו נקראת "pittura alla prima". זהו למעשה ציור ישיר שאינו מבוסס על רישום מוקדם. דניאלה בוראת עולמות במשיכת מכחול אחת, או בקו רציף של עפרון פחם, או אקוורל.

היא מפיחה בנוף הנשקף אליה חיים חדשים כשהיא מציירת אותו על הדף אשר מולה.

כבר כמה שנים, אני עוקבת אחרי הציורים שדניאלה מפרסמת בפייסבוק. כשאני רואה את ציורי נופי בנימין ואת נופי הגולן כפי שדניאלה תופסת בשעות השונות של היום, אני נפעמת.

קשה היה להחליט מה להציג, אז בחרנו להציג בתערוכה ציורים "מכאן ועד כאן". רק מגבלת המקום בגלריה הציבה לנו גבולות.

במשך השנים, דניאלה הייתה מעורבת בעיצוב פניה של קצרין ובראש תרומתה ההתנדבותית לחזות העיר הייתה היוזמה של תערוכת החוצות, המזוהה כ"תערוכת רחוב", שמזה עשרות שנים מציגה את יצירתם והגותם של יוצרים מקצרין והאזור – שהוגשה כהוקרה לסמי בר לב, מקים קצרין וראש המועצה הראשון.

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, הגיע לפתיחה וברך את דניאלה והודה לה על תרומתה לקצרין.

בחלק האמנותי השתתפו: המשוררת רחל דיין, תושבת קצרין, אבירם אור איתן מוסיקאי ומשורר תושב קצרין אף הוא, שבשיריו התחבר לנושא היצירה וציור טבע.

סוד ארגון הדף

בדבריה באירוע הפתיחה, דניאלה הודתה לבנה עובד שאול, ששכנע אותה, לפני כמה שנים, לקחת לחופשה שאליה יצאה בטנטורה כלי ציור ולנסות שוב לחזור לציור. כמה מהציורים מאותה חופשה מוצגים בתערוכה.

לרמונה בר לב, שהאמינה בה ועל שותפות אתה במשך עשרות שנים של עיצוב גראפי במשימות שונות.

לדלילה רותם, תלמידתה לשעבר במעיין צבי, שדחפה להציג את הציורים בפייסבוק.

לבנותיה, שעודדו ושיבחו ובאו ממרחקים.

עוד אמרה: "אני מציירת כדי ללמוד מהמורה הגדול מכולם – הטבע, שאינו מתעייף להפתיע במראותיו, כדי לחולל את הפלא הזה, שנוצר על גבי הנייר הלבן, החום והריק. אני מבקשת ללמוד את סוד ארגון הדף, הקומפוזיציה, את אפשרות הנחת הצבעים אלה ליד אלה, או על אלה. ללמוד את סוד הססגוניות ואת הרגע שבו הדף התעייף והצבעים אוטמים אלו את אלו ופח האשפה מחכה…

"דויד ידידי טוען שאני מציירת כאילו מישהו רודף אחריי. נכון ולא נכון. כאשר רוצים לראות איך נוצרות הרמוניות, אפשר לראות רק איך הצבעים והצורות מדברים אחד עם השני ולי אין סבלנות לחכות עד שכולם ינוחו על הנייר ויתחילו בשיח ביניהם. לכן בחרתי בצורת הציור 'אלה פרימה'.

"אחת מאהבותיי הייתה ועדיין לשבת ולרשום בחיק הטבע וכך נולדו ציורי עטי הפיילוט שמוצגים בתערוכה, תוך שהמצאתי טכניקה חדשה של מריחת הטוש באצבעותיי וכך יצירת תנועה בענפי העצים, למשל. בהליכותיי, באין עמי כלי ציור, אני מצלמת ומעלה את הנופים על מסך המחשב והם שוב לנגד עיניי, שוטחים מולי את חידותיהם, רק חסרות הרוחות בצמרות העצים".

הנכם מוזמנים להגיע לגלריה בהיכל התרבות קצרין.

תודה לצוות מתנ"ס קצרין.