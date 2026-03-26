מירושלים לאל-רום

אחרי שהסתובבו לא מעט ברחבי הארץ, כשחיפשנו שילוב של קהילה חזקה, מרחבי טבע, חינוך מעולה ואנשים נהדרים, אלון וקרן מצאו את זה באל-רום. ריאיון

מאת: גלעד כהן

אלון יששכר, תסריטאי ובמאי, וקרן קרפ, מנהלת קרן פילנתרופית, החליטו לעזוב את הבירה ולעבור להתגורר באל-רום. קפצנו לשיחה על המעבר מהנוף העירוני של ירושלים למטעי הגולן ועל ניהול השגרה החדשה בקיבוץ הצפוני.

מה היה הרגע הספציפי שבו החלטתם לעזוב הכול ולעבור דווקא לגולן?

"המחשבות הראשונות התחילו לנבוט אצלנו סביב הלידה של בננו הבכור. באותה נקודת זמן, שהייתה אי שם במהלך תקופת הקורונה, התחלנו לבחון ברצינות איפה אנחנו רוצים לחיות ולגדל משפחה. זה לא היה מהלך של רגע אחד, אלא תהליך שהבשיל במשך כמה שנים. במהלך הזמן הזה, הסתובבנו בלא מעט מקומות ברחבי הארץ, כשחיפשנו שילוב של קהילה חזקה, מרחבי טבע, חינוך מעולה ואנשים נהדרים. לשמחתנו, בסופו של דבר, התבייתנו על אל-רום ומצאנו את מה שחיפשנו".

מה היה החשש הכי גדול שלכם לפני המעבר, ואיך הוא נראה היום במבט לאחור?

"החששות העיקריים שלנו התמקדו בשני מישורים: המרחק הפיזי מהחברים ומהמשפחה והנגישות לשירותי רפואה. לגבי המשפחה והחברים, אין ספק שזה נחמד יותר כשהם נמצאים ברדיוס קרוב, אבל גילינו שיש לזה גם צד שני. היום, כשאנחנו או הם מגיעים לביקור, זה הופך לבילוי של כמה ימים. זה מאפשר לנו לספוג את האווירה המשפחתית בצורה הרבה יותר איכותית ועמוקה מאשר בביקורים קצרים.

"בנושא הרפואה, יש לנו אומנם מרפאת 'מכבי' נהדרת בבוקעאתא, אבל במבט רחב יותר, עדיין נדרשת השקעה ממשלתית משמעותית מאוד באזור, בכל הנוגע לנגישות לרפואה וגם בהרבה היבטים נוספים".

מהו המיתוס הכי גדול על הגולן שהתנפץ לכם מאז שעברתם?

"האמת היא שלא החזקנו באיזה מיתוס מוקדם על האזור, אז לא היה משהו ספציפי שהתנפץ לנו".

לאיזה חלק מהנוף או מהטבע של הגולן הכי התחברתם?

"התחברנו כמעט לכול: למרחבים העצומים שיש כאן, לאוויר הנקי והקר, לצורה שבה רואים את חילופי העונות, לעצי הארז, ללבלוב של האביב ולחיות הבר. זה פשוט הכול ביחד".

מה מיוחד בעיניכם באל-רום?

"הדבר המיוחד ביותר הוא האנשים הנפלאים כאן, שיוצרים יחד מרחב קהילתי מאוד עשיר ותומך. זה משהו שמרגישים אותו ביתר שאת במיוחד בעתות משבר, כמו בתקופה שאנחנו עוברים עכשיו. חוץ מזה, יש לנו את 'תחרות בדיחות האבא' הטובה ביותר בישראל. אני מאוד מקווה שבעתיד הקרוב נפתח אותה להשתתפות של כלל הציבור, כדי שכל המדינה תוכל ליהנות מהכישרונות שאל-רום התברכה בהם".