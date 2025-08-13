חיפוש

מיצג עמק הבכא – חוויה ערכית ומשלימה לטיול בצפון ובגולן

ביקור ברמת הגולן מספק למטיילים נופים עוצרי נשימה, מסלולים ומרחבים פתוחים, אך גם הזדמנות להתחבר לסיפורי הגבורה שאפשרו לנו לטייל כאן בבטחה

באולם הקולנוע של קיבוץ אל-רום, בצפון רמת הגולן, על מסך HD ומערכת סראונד מרהיבה, מחכה לכם מיצג עמק הבכא – שחזור מרגש של הקרב המכריע במלחמת יום הכיפורים, שבו לוחמי חטיבה 7, בהובלת המח"ט, יאנוש בן-גל והמג"ד, אביגדור קהלני עצרו את הצבא הסורי בעמק הבכא. שילוב של עדויות אישיות, תיעוד אותנטי, אנימציה והדמיות מתקדמות מכניס את הצופים ללב הקרב ומספר את סיפור הגבורה לדורות הבאים.

מנהל תיירות אל-רום, שמעון מיכאל: "במיוחד עכשיו, אחרי תקופת המלחמה בצפון, לא מובן מאליו שאנחנו יכולים לטייל שוב בחופשיות בין הנופים והמרחבים של הגולן. מורשת הקרב של לוחמי עמק הבכא היא הבסיס לשקט ולביטחון שלנו כאן. ביקור במיצג מעניק משמעות עמוקה לטיול ומחבר בין ההיסטוריה להווה".

המיצג (כ־30–40 דקות) כולל סקירה היסטורית קצרה בתחילתו, זמן לשאלות בסיום ומתאים למשפחות, קבוצות, ומטיילים, המבקשים לשלב מורשת והיסטוריה בחופשה.

המיצג נמצא בסמוך למלון בוטיק אל-רום – מתחם אירוח ברמה גבוהה בגובה 1,070 מטר מעל פני הים, המושלם למשפחות ומטיילים. המתחם כולל חדרים מרווחים, מתקני חוץ, ג'ימבורי לילדים ומטבח משותף לבישול עצמי, לצד אוויר פסגות ונוף מרהיב. לאורחי המלון – כניסה חינם למיצג עמק הבכא וגם המלצות מותאמות אישית למסלולי טיול באזור.

שעות פעילות: א'-ה' 10:00-16:00

מחיר: 25 ש"ח למבוגר, 18 ש"ח לילד, 20 ש"ח לגמלאי. לאורחי מלון בוטיק אל-רום – הכניסה חינם

לפרטים באתר: https://tinyurl.com/ttn4jjkv טלפון: 04-6838016

  • מועדפת בצפון

    מי משוגע לקום מוקדם בבוקר לעבודה חקלאית קשה, בצינה הגולנית, ללהוט מחום בצהריים, רחוק מפינוקי…

  • חתול הבר מעמק הבכא

    באזור רכס התילים חזקה-חרמונית, ובכל הגולן למעשה, חיה לצדנו אוכלוסייה של חתולי בר, כ- 200-550…

  • הנתיב הוולקני בצפון הגולן 

    "הנוף הגיאולוגי בגולן הוא בעיקרו נוף געשי, שנוצר בתקופה גיאולוגית מאוחרת יחסית - לפני כמה…

