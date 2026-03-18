מים לכנרת

על רקע המלחמה ובמטרה לנצל את עודפי המים, החלה ההזרמה ההיסטורית לכנרת. רשות המים ומקורות מגדילים דרמטית את הזרמת המים המותפלים לכנרת

על רקע המלחמה ובמטרה לנצל את עודפי המים הקיימים בתקופה הזו, החלה השבוע ההזרמה ההיסטורית לכנרת, שתשמור על עתיד המים בישראל. חברת המים הלאומית "מקורות" ורשות המים החלו בהזרמה בהיקף רחב של מי ים מותפלים לאגם הכנרת, זאת על רקע שינויי האקלים, מיעוט המשקעים בצפון והצורך להבטיח יציבות ארוכת טווח למשק המים.

הזרמת המים המותפלים לכנרת מתבצעת באמצעות מערכת "המוביל ההופכי", אחד ממיזמי התשתית החדשניים שבוצעו בישראל בעשור האחרון ובקצב של כ-4,000 קוב/שעה. הכמות החדשה מתווספת לזו שמוזרמת כבר מדצמבר 2025 מאזור עין רביד ובהיקף של כ-1,000 קוב/שעה, כך שתוספת המים המצטברת שתגיע לאגם עד תחילת הקיץ תגיע לכ-5,000 קוב/שעה.  

דרך צלמון

פרויקט "המוביל ההופכי" נחשב לאחד החדשניים מסוגו בעולם, עם יכולת הזרמה של מים מותפלים למאגר מים טבעיים. הפרויקט נחנך לפני כשלוש שנים ולאחר השקעה ופיתוח של חברת "מקורות" וחברת הבת "מקורות שח"מ", בהיקף של כמיליארד שקל, אולם פרט לבדיקת מערכות ראשונית, עד היום, לא נעשה בו שימוש תפעולי רחב היקף. יצוין שהזרמת המים בחלקה המזרחי של המערכת אינה מתבצעת ישירות לתוך האגם והמים מוזרמים לנחל צלמון, שהפך בשנים האחרונות לנחל אכזב. לפיכך, הפעלת הפרויקט וההזרמה לנחל צלמון משמשת בין השאר גם כמהלך תומך בשמירה על הטבע.

שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן: "הזרמת המים המותפלים לכנרת הנה מהלך היסטורי של ממש. לאחר שהפכנו למובילים עולמיים בטכנולוגיות מים, והקמנו את מתקני ההתפלה הטובים ביותר, זה הזמן להחזיר לכנרת שכולנו אוהבים. בנוסף, הצעד הזה ישפר את אספקת המים בצפון ויסייע בשיקום הנחלים והמעיינות".

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

