מטבח אירופי, לב ציוני ונוף גולני: המסע של "דודה ברטה"

מה שהחל בשנות ה-60' כחזון של קבוצת אוהבי ישראל מגרמניה, הפך לאימפריה של טעמים ברמת הגולן. עם תו תקן בינלאומי מחמיר, אתר אונליין חדש ומורשת של אהבה לארץ, המותג "דודה ברטה" מוכיח שאיכות אמיתית מתחילה בשורשים

מגרמניה אל האדמה הטובה

בשנת 1963, כשמדינת ישראל הייתה עוד בשלבי בנייה, הגיעה אליה קבוצה קטנה וחדורת אמונה מגרמניה- קהילת בית-אל. הם לא הגיעו רק כדי לבקר, אלא כדי להכות שורש, לתמוך במפעל הציוני ולחיות לצד העם היהודי, מתוך שליחות של נתינה ועשיית טוב.

הקהילה, שפועלת כגוף שיתופי ויצרני, הקימה עסקים באזורי עדיפות לאומית כדי לחזק את התעסוקה והכלכלה הישראלית. בלב העשייה הזו, בלטה דמותה של דודה ברטה, ממייסדות הקהילה, שהביאה אתה את רזי הקולינריה האירופית המסורתית ושילבה אותם עם השפע של ארץ זבת חלב ודבש.

יותר מרק ריבה

הדור הצעיר שגדל בקהילה נושא עמו עד היום את הזיכרון המתוק של הניחוחות שעלו מהמטבח של ברטה. הריבות המשובחות שלה, שנעשו בעבודת יד קפדנית מפירות טריים, הפכו לסמל של איכות ללא פשרות.

היום, המותג" דודה ברטה" ממשיך את דרכה בגאווה. הוא צמח מחזון קהילתי לחברת מזון מוערכת בעלת שם עולמי, המשלבת בין אותנטיות של פעם לטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם המזון.

איכות ללא פשרות (GMP)

בלב רמת הגולן, באזור התעשייה בני יהודה, פועל מרכז הייצור המודרני של "בית אל מזון". המפעל מהווה עוגן תעסוקתי וכלכלי לצפון ולאחרונה, אף זכה להישג משמעותי: קבלת תו תקן GMP מהמחמירים ביותר בעולם בתחום הבטחת האיכות.

היום,"דודה ברטה" היא הרבה יותר מריבות. המפעל מייצר מגוון רחב של מוצרי פרימיום:

שמן זית מקומי: המופק ממגוון זני זיתים משובחים.

דבש טהור: המבוסס על פרחי צוף מכוורות הפזורות ברמת הגולן.

מעדני פרי: ללא תוספת סוכר-שומרים על הטעם הטבעי של הפרי.

מטבח עכשווי: רטבי שקשוקה להכנה מהירה, ממרחים מיוחדים ורטבי בישול שמשדרגים כל ארוחה ברגע.

המוצרים היוצאים מהגולן משווקים בגאווה בכל רחבי הארץ ונשלחים לשווקים בין-לאומיים בחו"ל, תחת המותג "דודה ברטה" וגם תחת מותגים פרטיים, שם הם משמשים כשגרירים של מצוינות ישראלית.

הטעם של הגולן – מרחק קליק אחד מכם

לצד השמירה על הערכים המסורתיים של כבוד לאדם ולסביבה, המותג ממשיך להתחדש ומשיק את חנות האונליין של "דודה ברטה". מעתה, כבר לא צריך להצפין כדי ליהנות מהאיכות: ניתן להזמין את כל המוצרים – מהריבות המיתולוגיות ועד שמן הזית והרטבים – ישירות הביתה, במשלוח מהיר. למי שמעדיף את החוויה הבלתי אמצעית, ניתן לבצע איסוף עצמי מהמפעל בבני יהודה וליהנות מהאוויר הצלול של הגולן.

המסע שהחל ב-1963 ממשיך בכל צנצנת "דודה ברטה" היא לא רק מותג מזון – היא סיפור של חיבור עמוק לארץ ישראל, סיפור שטעים לזכור וטעים עוד יותר לאכול.

