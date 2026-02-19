חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

מחנך ויוצר

מחנך בישיבה התיכונית אלוני הבשן, יוצר אמנות ויודאיקה מעץ טבעי. זכרונות ילדות ממירון הגשומה ולפעמים, מושלגת. האורח שלנו לשבת הוא זאב אנגל, מקצרין

קצת על עצמך

"זאב אנגל, נשוי למוריה. אבא לאביגיל, חנה, יהושע, שירה, רחל, שמואל, שבות ציון ויפה תמה".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי בירושלים וכבר בגיל שנתיים, עברנו למושב מירון, בו גדלתי. הוריי הגיעו כצוות חינוכי לישיבת 'בני עקיבא' מירון ונשארו".

מגורים

"גרים בקצרין, כבר 17 שנים. עד הקיץ האחרון, גרנו באזור טיילת 'נווה', המשעול הכי שמח בקצרין. לאחרונה, עברנו בתוך קצרין, לרחוב גינוסר".

עיסוק

"מחנך בישיבה התיכונית אלוני הבשן, יוצר אמנות ויודאיקה מעץ טבעי – מגשים לחלות שבת, סכינים ללחם, בתי מזוזות ועוד – מוזמנים לבקר בביתנו לראות ולקנות ומעביר סדנאות אמנות בעץ.

"בנוסף, הקמתי יחד עם משה סקודניק, שעלה מקנדה וגר בקצרין, הרכב מוזיקלי שנקרא 'לויים ברמה', בו אני מנגן על סנטור וקאנון".

איך נראה יום שישי שלך?

"בדרך כלל, יום שישי זהו יום השלמות של כל מיני תיקונים ושיפוצים בבית ואחרי הצוהריים – הכנות לשבת. לעתים רחוקות, מצליחים להתארגן כבר ביום חמישי ואז יוצאים עם הילדים לטיול".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"מגיעים מבית הכנסת, יושבים סביב השולחן לשיר 'שלום עליכם' ו'אשת חיל'. אחר כך, מגיע טקס שלם של ברכת הילדים, עם חיבוק ייחודי לכל אחד. קידוש וסעודת שבת, עם כל הסלטים והמטעמים שאשתי והילדים (ולפעמים, גם אני) מכינים.

"שולחן השבת שלנו מלא באוכל טוב, שירי שבת, פיוטים ודבר תורה מפרשת השבוע ואז כולם משתפים בחוויות מהשבוע שעבר עליהם. יש מהצבא, מהשירות הלאומי, מהעבודה. כיף גדול של ביחד משפחתי".

זיכרון ילדות משבת

"שבתות חורף במירון, עם המון גשם ואפילו שלג, מדי פעם. בבית,, היה דולק תנור נפט, או סולר, שמחמם את הבית. בנוסף, בשבתות, היינו הולכים לתפילות בציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי, כשעוד היה כמעט ריק בשבתות. היום זה נדיר".

מה הכי כיפי בשבת שלך?

"המשפחתיות, כשכולם מגיעים, או לפעמים, שבתות משפחתיות של המשפחה המורחבת".

עם מי היית רוצה לשבת בשולחן שבת?

"אנחנו אוהבים להזמין חברים, או משפחה, מדי פעם לסעודות שבת".

מה עושה בשעות הפנאי?

"יצירות קצת יותר מיוחדות בעץ. לא הדברים שאני עושה באופן קבוע ומנסה ללמוד לנגן על כלים חדשים".

איך השפיעה עליך המלחמה?

"אני משרת פעיל בחטיבת מילואים בצנחנים. שירתי מעל 350 ימי מילואים בכל הגזרות, בחמישה סבבים ובעוד שבוע – יוצאים שוב לחודשיים. הפעם, קרוב לבית, במוצבי סוריה, בדרום הרמה. כמובן שזה השפיע על המשפחה, על הכיתה שאני מחנך ועל ההכנסות בעסק".

מהו המוטו שלך בחיים?

"תנסה, מקסימום בעזרת השם תצליח".

מהו החלום שלך?

"לנגן על הסנטור עם אחיי הלווים בבית המקדש השלישי, בקרוב אמן".

מה אתה הכי אוהבת בגולן?

"שקיעות בחורף עם עננות קלה, שמשתקפות על עשרות השלוליות בדרך חזרה, מהעבודה באלוני הבשן לקצרין".

מה אתה מאחל לעצמך?

"להמשיך לראות את הגולן ואת כל הארץ בהתפתחות".

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

ינואר

פברואר 2026

מרץ
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for 1st פברואר
No Events
Events for 2nd פברואר
No Events
Events for 3rd פברואר
No Events
Events for 4th פברואר
No Events
Events for 5th פברואר
No Events
Events for 6th פברואר
No Events
Events for 7th פברואר
No Events
Events for 8th פברואר
No Events
Events for 9th פברואר
No Events
Events for 10th פברואר
No Events
Events for 11th פברואר
No Events
Events for 12th פברואר
No Events
Events for 13th פברואר
No Events
Events for 14th פברואר
No Events
Events for 15th פברואר
No Events
Events for 16th פברואר
No Events
Events for 17th פברואר
No Events
Events for 18th פברואר
No Events
Events for 19th פברואר
No Events
Events for 20th פברואר
No Events
Events for 21st פברואר
No Events
Events for 22nd פברואר
No Events
Events for 23rd פברואר
No Events
Events for 24th פברואר
No Events
Events for 25th פברואר
No Events
Events for 26th פברואר
No Events
Events for 27th פברואר
No Events
Events for 28th פברואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!