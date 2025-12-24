מובילה את השינוי

ד"ר הדס רובין, מומחית ברפואת נשים, מונתה למנהלת מרכז בריאות האישה של "כללית", בקריית שמונה

ד"ר הדס רובין נכנסה לאחרונה לתפקיד מנהלת מרכז בריאות האישה של "כללית", בקריית שמונה. המינוי מגיע לאחר קריירה מרשימה ומסלול מקצועי עשיר, המשלב ידע קליני, ניסיון ניהולי וחדשנות בתחום רפואת הנשים. ד"ר רובין מתארת שמהיום הראשון ללימודי רפואה ידעה שתהיה רופאת נשים. את ההתמחות ברפואת נשים עשתה במרכז הרפואי "העמק", בעפולה.

"המסלול שלי לא היה שגרתי. לפני לימודי הרפואה, השלמתי שני תארים בביולוגיה ורק לאחר מכן, התחלתי את לימודיי במסלול הארבע-שנתי לרפואה, באוניברסיטת תל אביב", משתפת ד"ר רובין.

לאחר סיום ההתמחות, השתלמה במשך שלוש שנים בבית החולים "בילינסון", שם רכשה ידע וניסיון בביצוע היסטרוסקופיה (פעולה זעיר פולשנית בחלל הרחם), ללא צורך בהרדמה, לצורך אבחון וטיפול במגוון בעיות גינקולוגיות. ההשתלמות בוצעה במקביל לעבודתה כרופאת נשים ב"כללית".

לפני כשנה, הקימה ד"ר רובין, יחד עם שירלי בורסטין, האחות האחראית של בריאות האישה במרפאת "קנב", את מרפאת ההיסטרוסקופיה היחידה במחוז צפון ובין הבודדות בארץ במסגרת רפואה בקהילה. המרפאה ממוקמת בשלב זה במרכז לרפואה יועצת בצפת והפעילות בה מעוררת שביעות רצון גבוהה מצד המטופלות.

במקביל, ד"ר רובין ממשיכה לשמש כרופאת נשים בכירה במרכז הרפואי "העמק", במחלקת נשים ובאשפוז יום הגינקולוגי.

"המרכז לבריאות האישה בקריית שמונה מעניק שירות לנשים מאזור גיאוגרפי רחב, אצבע הגליל ורמת הגולן והוא מוכר בזכות הצוות המדהים שמוביל אותו: רופאים, אחיות, מנהלות משרד, עובדות משק וכל אנשי המקצוע הנוספים. אני גאה ושמחה על ההזדמנות שניתנה לי לנהל את המרכז ואני שמחה לבשר שבימים אלו, נבנה מרכז בריאות אישה חדש בקריית שמונה, ליד קניון 'נחמיה', שבו המטופלות ייהנו ממגוון גדול ואיכותי יותר של שירותים, כמו גם ממבנה חדש ורחב ידיים", סיפרה ד"ר רובין.

"ד"ר רובין מביאה אתה שילוב של מקצועיות, חדשנות ומחויבות אמיתית לקהילה. המינוי שלה הוא צעד חשוב לחיזוק שירותי בריאות האישה בצפון ולהבטחת טיפול מתקדם ונגיש לנשים באזור. אנו גאים בד"ר רובין ומאמינים שבניהולה המרכז ימשיך להיות מוקד מצוינות, תוך מתן שירות אישי לכל מטופלת", סיכם מנהל המחוז, רפי ברום.