מאפס למאה בשנייה

בין הנוף הרגוע של הגולן לצפצוף המקפיץ של הטלפון: הכירו את הלל קלרמן, תושב חיספין, חובש מתנדב ונהג אמבולנס במד"א. תפסנו אותו לשיחה קצרה על איך זה מרגיש לעבור מאפס למאה בשנייה ואיך נשארים רגועים גם כשכל רגע הופך למבצע הצלת חיים

מאת: גלעד כהן

עד כמה זה אינטנסיבי להיות בכוננות 24/7?

הלל: "האמת היא שזה כבר הרגל של שנים. אז אין לי תחושת אינטנסיביות, אלו הם חיי כבר שנים. אני יודע את החשיבות שבזמינות להיות מוכן להצלת חיים. ברוך השם, בגולן יש תקופות רגועות, אך עם זאת, יש תקופות שבהן כמות המקרים היא גדולה. בתקופות של עומס אפשר להגיד שהאינטנסיביות יותר מורגשת".

איך המשפחה מתמודדת עם זה שאתה מוקפץ בזמנים מקודשים למשפחה?

"ברוך השם, אשתי היקרה (טליה) תומכת וכל מה ששלי – שלה הוא. כמובן שזה לפעמים מאתגר ולפעמים מבאס, אבל החשיבות שבדבר עוזרת לנו יחד להתמלא כוחות למשימה הזאת. עבור הילדים, העובדה שאני במד"א היא מאוד משמעותית. הם מתעניינים, שואלים, רוצים לדעת איך אני עוזר לאחרים. כמובן שגם להם לפעמים זה לא פשוט, שאבא נאלץ פתאום לצאת למקרה, אבל בבית אנחנו מדברים הרבה על החשיבות הגדולה שבדבר".

בכל זמן

מהי המשמעות של לעבור מאפס למאה פה בגולן?

"ברוך השם, הניסיון והביטחון תורמים ביכולת לעבור מאפס למאה. הידיעה שבכל זמן יכול להיות מקרה, תמיד מוחזקת בראש, אז לרוב אני לא מופתע. "אחד הדברים המיוחדים פה בגולן הוא שאנחנו מכירים את כולם. אני יודע שכשאני יוצא למקרה, אני יכול להגיע גם למצבים בהם אני נדרש לעזור לאנשים שאני מכיר, או אפילו כאלה שגדלתי עליהם כילד וזה מגדיל את תחושת השליחות והרצון להיות תמיד מוכן".

מהן רוב הקריאות שיוצא לך לצאת עליהם ביום-יום?

"הקריאות שאני יוצא אליהן ביום-יום הן מגוונות. תאונות דרכים, בעיות רפואיות ומצבים רפואיים אחרים".

תתאר מקרה מיוחד שהולך אתך עד היום

"אחד המקרים שזכורים לי במיוחד לא קרה פה בגולן. עשיתי משמרת במד"א, יחד עם חמי, שהוא גם נהג אמבולנס במרכז. הוציאו אותנו לתאונת דרכים קלה. כשהגענו, ראינו שאין נפגעים בתאונה והתחלנו להתקפל חזרה לתחנה. פתאום, שמעתי רעש מוזר של נשימות לא תקינות. הסתכלתי לצד וראיתי אדם יושב ברחוב (ללא קשר לתאונה) שנראה במצוקה נשימתית חמורה. מהר העלינו אותו לאמבולנס ובגלל הקרבה לבית החולים, התחלנו לנסוע בנסיעה דחופה, תוך דיווח לבית החולים על מצב המטופל. בדרך, המטופל איבד את הכרתו והתחלנו לסייע לו נשימתית. הזיהוי והפינוי המהיר של המטופל בשילוב הטיפול במהלך הנסיעה, בסייעתא דשמיא, הצילו את חיי המטופל".

מסר לתושבי הגולן?

"תעזרו לאחֵר כל עוד אתם יכולים. ברוב הפעמים, זה לאו דווקא בדברים הגדולים. שימו לב לאנשים המבוגרים שסביבכם, לנשות המגויסים שסביבכם. אל תחששו להציע עזרה ולהתעניין. שנזכה לבשורות טובות לנו ולכל עם ישראל".