לפי צלילי בזלת

קצרין בירת הגולן חוגגת עשור לפסטיבל "צלילי בזלת" – הפעם, עם שותפה מיוחדת: המועצה האזורית גולן. שיתוף הפעולה המרשים, שנרקם בשנה וחצי האחרונות בין המועצות נמשך, הפעם גם בתרבות. המרוויחים? כולנו!

היכונו לשלושה מופעי ענק באמפי "בזלת", בפארק קצרין המתחדש: השבוע, נפתחה מכירת הכרטיסים לפסטיבל "צלילי בזלת", שמציין עשור בצורה מיוחדת – לראשונה, עם שותפות של המועצה האזורית גולן בפסטיבל המסורתי. הפסטיבל, שיתקיים בין ה-08.10 ל-12.10, במהלך חול המועד סוכות, יארח את מיטב האמנים בפארק קצרין המתחדש.

בסוכות הזה, הפסטיבל יציין את ה"אוקטוברפסט" – פסטיבל הבירה הגדול ביותר בצפון. במהלכו, המבקרות והמבקרים יוכלו ליהנות ממיטב התוצרת המקומית של מבשלות ומזקקות הגולן.

תרבות ובירה – לראשונה באמפי

שתי הרשויות מביאות לקדמת הבמה חגיגה תרבותית יוצאת דופן, שתימשך שלושה ערבי מופעים גדולים ותתקיים לראשונה באמפי "בזלת" בפארק קצרין המתחדש, לאחר השקעה של מיליוני שקלים בשיפוצו ושדרוגו.

ציון עשור לפסטיבל המסורתי אינו רק נקודת ציון שנוגעת בתרבות ופנאי, היא סמל לתנופה הרחבה שעוברת על קצרין והגולן בחצי השנה האחרונה – תנופת פיתוח, התחדשות והעמקת השותפות האזורית.

הפסטיבל מבטא את הרוח המשותפת של קהילת קצרין והגולן.

"בסוכות הזה, פסטיבל 'צלילי בזלת' הוא הרבה מעבר למוזיקה, הוא סמל להתחדשות ולאחדות שלנו כאן בקצרין ובגולן", מסביר ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה. "לראשונה בתרבות, הוא גם סמל לשותפות במעלה הראשונה עם אחותנו, המועצה האזורית גולן. השנה, אנחנו חוגגים עשור בו 'צלילי הבזלת' מתנגנים בבירת הגולן ובפעם הראשונה, עושים זאת יחד עם המועצה האזורית גולן. אני מזמין את הציבור מקצרין, הגולן ובכלל, מכל רחבי הארץ, להגיע לקצרין בחול המועד סוכות, לחוות את האמפי המחודש ולרקוד אתנו יחד, בקצרין בירת הגולן".

אנשי הבזלת מתאחדים לפסטיבל "צלילי בזלת" וקוראים בעצמם לכולם: "בואו, הגיעו בהמוניכם לגולן ותיהנו מפסטיבל נהדר. בירה מקומית מעולה וימי חג – בלתי נשכחים".

ערבי תרבות מיוחדים

אז מה מחכה לנו בפארק קצרין העתיקה המתחדש? שלושה מופעי ענק שיעלו על הבמה באמפי "בזלת":

08.10.25 – ברי סחרוף | 40 ש"ח

09.10.25 – מרינה מקסימיליאן ודי-ג'יי דרוויש | 25 ש"ח

12.10.25 – ששון שאולוב | 69 ש"ח

עם פתיחת השערים, יחכו למבקרים ברחבת בית הכנסת העתיק, לצד השוק ששוחזר מהכפר התלמודי, פוד-טראקים מגוונים מתוצרת מקומית, עם תוצרת גולנית מקורית. בירה ודוכני מזון מיוחדים באווירה קסומה של חג. הסמטאות בקצרין העתיקה יתמלאו ריחות, צבעים וחוויות קולינריות שילוו את המבקרים לאורך כל ימי הפסטיבל.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "הפסטיבל הוא אמירה, דווקא עכשיו – אנחנו יחד! התרבות בגולן, כמו כל העשייה הגולנית, מקדמת את הערך החשוב לנו – אחדות. בואו והצטרפו לאמירה הגולנית: בחג הזה, אנחנו קהילה שבוחרת להיות יחד. לראשונה מזה עשור, בו הפסטיבל מתקיים, המועצות בגולן משתפות פעולה באופן מלא, מתוך אמונה בכוח המשותף שלנו. אנחנו מזמינים את כולם לבוא לבירת הגולן קצרין לגלות את הקסם של היחד בגולן, ליהנות ולחגוג אתנו, בחול המועד סוכות, חיבור של קהילה ותרבות ישראלית. לחוות חג שבו הצלילים והלבבות מתאחדים".