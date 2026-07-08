להחליט על חליטה: הבריאות שבקצה הספל

חליטות צמחים הן ממש לא רק עניין של חורף. חליטות מצמחים מקררים ומרעננים כמו נענע, היביסקוס, לימונית ולואיזה ירעננו אתכם בקיץ

כשחם בחוץ, אתם בטח חושבים על משקה קר עם הרבה קרח ודווקא לא על חליטת תה חמימה, אבל חליטות צמחים הן ממש לא רק עניין של חורף. ברפואה הסינית, הבחירה מה לשתות בקיץ לא נקבעת לפי כמות הקרח בכוס, אלא לפי האנרגטיקה של הצמח – האם הוא מקרר או מחמם את הגוף מבפנים.

הנה משהו שיכול להפתיע: חליטת קינמון קרה מהמקרר תחמם לנו את הגוף, בעוד שחליטת נענע חמה מהקומקום תעזור דווקא בקירור… לכן, בקיץ, במקום משקאות קפואים, או ממותקים, הבחירה הטבעית והנכונה ביותר היא חליטות מצמחים מקררים ומרעננים כמו נענע, היביסקוס, לימונית ולואיזה.

מה לשים בספלִ?

נענע: מעבר לרעננות, היא מעולה להרפיית שרירים ועוזרת מאוד להקל על כאבי ראש של קיץ, כאלה שמגיעים ממתח ומחום.

לימונית: צמח נפלא לניקוי רעלים, שנותן תחושה נקייה וקלילה בגוף ומצוין פשוט לשתייה יום-יומית.

לואיזה ומליסה: השילוב המנצח למי שמתקשה להירדם בלילה בגלל החום, או כשהראש לא מפסיק לעבוד. הלואיזה מרגיעה את הגוף והמליסה עוזרת "לכבות" את המחשבות הטורדניות לפני השינה.

היביסקוס: המשקה הכי יפה על השולחן! בצבע אדום עמוק, עשיר בנוגדי חמצון, עוזר להוריד נפיחויות ואגירת נוזלים שאופייניות לקיץ ומצוין לאיזון לחץ הדם ולהקלה על העומס של הלב.

איך להכין חליטות נכון?

כדי להוציא מהצמחים את כל הטוב שבהם, יש שלושה כללים פשוטים:

יבש עדיף על טרי: שימו כפית צמח מיובש בכוס וצקו מים רותחים. בצמח מיובש, יש ריכוז גבוה בהרבה של חומרים פעילים מאשר בעלים הטריים.

תמיד לכסות: חובה לכסות את הכוס לכ-10 דקות. אם לא תכסו, השמנים האתריים והרכיבים המרפאים פשוט יתנדפו באוויר וחבל.

תוספת פירות: רוצים לשדרג עם פלחי פרי כמו תפוח, או אפרסק? אל תזרקו אותם למים הרותחים כי החום הורס את ויטמין ה-C. חלטו קודם את הצמחים, חכו שהנוזל יתקרר מעט ורק אז הוסיפו את הפירות והכניסו למקרר לחצי שעה.

בקיץ הזה, במקום לקנות משקאות ממותקים ומעובדים, פשוט תכינו לעצמכם קנקן חליטה טבעי, טעים ומאוזן.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי