כן, רק יחד ננצח

התכנסנו בקצרין, לעצרת של הזדהות ותמיכה לשחרור אחותנו ואחינו החטופים, החיים והחללים. בין המתכנסים בעצרת היו בעלי דעות שונות באשר לדרך להשגת המטרות המשותפות. הלוואי שרוח השותפות הגולנית תהיה השראה ומופת לחברה הישראלית כולה

בשבעה באוקטובר, לפני כמעט שנתיים, קיבלנו קריאת השכמה. קיבלנו תזכורת על מה אנו נלחמים, מהן מטרות אויבינו ומהן שיטותיהם. קיבלנו תזכורת שהמלחמה שלנו היא על עצם זכות קיומנו, שמטרת אויבינו היא להשמיד אותנו ושהכול כשר בעיניהם – רצח המוני, אונס, עריפת ראשים וחטיפה אכזרית של אזרחים ובהם זקנים, נשים, ילדים ותינוקות, מבתיהם ומיטותיהם. כל סרטון של חטופים הוא תזכורת לפשע נוסף נגד האנושות – התעללות ברברית והרעבה בדם קר של חטופים חסרי ישע, בידי מחבלים עבי בשר ומדושני עונג, שחוגגים על כל טוב הסיוע שהם בוזזים מן העזתים האומללים, שאותם הם הפכו למגן אנושי.

מטרתו של האויב היא לזרוע אימה בתוכנו, לגרום לפילוג בתוכנו, לפורר את החברה הישראלית כדי להכריע אותה. הקרע הפנימי, על סף מלחמת האזרחים, היה המצב שבו הם ראו שעת כושר לבצע את הטבח. ככל שהם יראו שהתגובה שלנו היא העמקת הפירוד, היא יד איש באחיו, היא מהומות, מדורות ושביתות, הם יראו בכך ניצחון ורוח גבית למעשים נוראים נוספים.

הגולן עם החטופים

אני גאה בראש המועצה, אורי קלנר, על שתי החלטות שקיבל בשבוע שעבר. האחת, היא שהמועצה לא תצטרף להשבתת המשק. השנייה היא לערוך התכנסות המוכיחה שאפשר גם אחרת – התכנסות של אחדות, של הגולן על כל מרכיביו, יהודים ודרוזים, חילונים ודתיים, עירונים, קיבוצניקים ומושבניקים, בעלי דעות פוליטיות שונות ובעלי דעות שונות באשר לדרך הנכונה להחזרת החטופים, תחת הכותרת: "הגולן עם החטופים".

התכנסנו בקצרין, לעצרת של הזדהות ותמיכה לשחרור אחותנו ואחינו החטופים, החיים והחללים. אין בישראל מחלוקת בין מי שרוצה בשחרור החטופים לבין מי שרוצה להפקיר את החטופים. אין גם מחלוקת בין מי שרוצה יותר למי שרוצה פחות בשחרור החטופים. כפי שאין מחלוקת על הרצון והצורך להבטיח את ביטחון המדינה ולהבטיח שלא יהיו עוד שבעה באוקטובר.

יש מחלוקת על הדרך להשיג את המטרות הללו. זו מחלוקת לגיטימית וראוי לקיים אותה באופן מכובד וראוי.

אל נספק לאויב את התענוג לפלג בינינו ולאמת את תיאורו של נסראללה את החברה הישראלית כחברת קורי עכביש. בין המתכנסים בעצרת היו בעלי דעות שונות באשר לדרך להשגת המטרות המשותפות, אך כולנו שותפים בחתירה למטרה, כולנו שותפים להזדהות עם החטופים ומשפחותיהם, כולנו שותפים לחתירה לניצחון במלחמה. הלוואי שרוח השותפות הגולנית תהיה השראה ומופת לחברה הישראלית כולה.

יחד ננצח

הייתה זו עצרת של אחדות, שבה כולנו הזדהינו עם החטופים ועם משפחותיהם, עם המשפחות השכולות, עם פצועי צה"ל, עם המפונים, עם חיילי צה"ל הלוחמים בדרום, בצפון ובמרכז.

רוח השמונה באוקטובר הייתה של התלכדות לאומית סביב הקריאה "יחד ננצח". למרבה הצער, הרוח הזו נשחקה ורבים הסולדים מה"יחד" ואף מה"ננצח".

אך זו אמת חיינו ולכך אנו שואפים. יחד ננצח. כי לא ננצח, אם לא נהיה יחד ואם לא ננצח, לא נהיה.