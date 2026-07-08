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ככה סוגרים שנה בבית הספר "גמלא"

מסיימים שנה של עשייה וקהילה בבית הספר "גמלא". הפנינג, ערב שורשים ומפגשי סיכום של התוכניות "שער שוויון", "בועטות" ו"מאירים את הטוב"

שנת הלימודים תשפ"ו נחתמה בבית הספר "גמלא" לאחר שנה עשירה בעשייה חינוכית, בלמידה ובפעילות קהילתית. לקראת סיומה, התקיימו בבית הספר מגוון פעילויות ואירועי שיא, בהם מופע עופר ומאור לחיזוק האמנה החברתית, ההצגה "התחברות" לתלמידי שכבות ז'-ח', שעסקה בקשרים ובכישורים חברתיים, טורנירי כדורגל והפסקות פעילות לגיבוש חברתי, ערב שורשים לשכבה ז' ומפגשי סיכום של התוכניות "שער שוויון", "בועטות" לחיזוק מנהיגות ו"מאירים את הטוב" להעצמת התלמידים.

ביום האחרון ללימודים, התקיים טקס מרגש לסיום השנה, בהובלת תלמידי שכבה ה' ולאחריו, מפגשים אישיים לחלוקת תעודות, שסיכמו שנה של למידה, התקדמות וחוויות משותפות.

אחד מאירועי השיא היה "חגיגמלא", הפנינג סוף שנה קהילתי שהפגיש תלמידים, הורים וצוות. המשתתפים נהנו ממופע "קרקס החנונים", מתקנים מתנפחים, משחקים, תחנות פעילות ומוזיקה ולתלמידי השכבות הבוגרות התקיימה פעילות לייזר טאג.

תלמידי שכבה ח' סיכמו את שנות לימודיהם בבית הספר "גמלא" במופע סיום מרשים, שנון והומוריסטי.

הקהילה והנהגת ההורים היו שותפות מלאות בעשייה הבית-ספרית, לאורך השנה. את השנה המשותפת חתמו הנהגת ההורים וצוות בית הספר במפגש סיום מרגש, באווירה של הוקרה והערכה הדדית. 

גם בקיץ

העשייה החינוכית בגמלא נמשכת גם בחופשת הקיץ.

כבר בראשון ביולי אירח בית הספר "גמלא" משלחת של 16 מנהלי בתי ספר מיוהנסבורג, שהגיעה להכיר מקרוב את העשייה בחדר המייקרים ואת מודל הלמידה החדשני בבית הספר. במהלך הביקור הציגו אופק ציגל, מכיתה ז' ושלו רדלמן, מכיתה ו', באנגלית, פרויקט מציאות מדומה בנושא מערכת השמש שפיתחו במעבדה.

חברי המשלחת התרשמו מהתלמידים, מהצוות וממודל הלמידה החדשני וביקשו מהתלמידים ומאור אלנקרי, רכז המדעים של בית הספר, להגיע ליוהנסבורג ולסייע בהקמת מעבדה דומה.

אז ליוהנסבורג הם לא יגיעו, כי לא נוכל לוותר עליהם… אבל בהחלט נוכל לסייע וללוות את התהליך בגאווה גדולה.

למי שנדמה שאחרי כל זה הפעילות נרגעה, הרי שאחרי תקופת המלחמה, ב"גמלא" הכריזו: חוזרים לכיסא הלימודים ומשלימים פערים!

לצד הקייטנה לתלמידי כיתות א'-ג', מתקיים מענה לימודי ממוקד לצמצום פערים ולקידום הישגים. בכיתות א'-ג', מושם דגש על קידום תהליכי קריאה וחיזוק מיומנויות היסוד ובכיתות ד'-ו', מתקיימת תוכנית למידה מותאמת ומדויקת, שנועדה לצמצם פערים שנוצרו בתקופת המלחמה ולקדם את התלמידים באופן ממוקד.

לצד אלה, משולבות תוכניות ייחודיות בתחומי הבינה המלאכותית והחדשנות, בשיתוף יחידת 8200.

שנת הלימודים הסתיימה, אך העשייה, החדשנות והלמידה ב"גמלא" נמשכות גם בחופשת הקיץ.

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