כיף, גם אם לפעמים קשה

ספורטאי השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן, הוא רותם גיבור ניסנוב, ג'ודוקא בן 7, ממושב שעל

רותם החל להתאמן השנה במגוון חוגים, עד אשר בחר בג'ודו א'-ג' ב"אביטל", עם המאמן אנטון קרוגליאק. רותם התחבר לכל מה שקשור לעולם אמנויות הלחימה, בכלל והג'ודו, בפרט.

מדוע בחרת בענף?

"בחרתי בג'ודו כי זה כיף… מאתגר אותי! מחזק אותי ומלמד אותי איך להילחם…".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"אני מתכנן להמשיך ולהתאמן. להגיע לחגורה – שחורה!".

מה אתה עושה בימים אלו ממש?

"אני תלמיד כיתה א' בבית הספר 'אביטל'. אני אוהב ללכת עם אימא שלי לרכוב על סוסים! לחקור את שטח המרעה שיש לנו ולטפל בנחש שיש לנו בבית".

מהו המסר שלך לכולם?

"כדאי לכם לבוא וללמוד ג'ודו כי זה ממש כיף, גם אם לפעמים זה קשה! צאו לטבע ותגלו דברים נפלאים".

מאמנו של רותם בקבוצת ג'ודו א'-ג' ב"אביטל", אנטון קרוגליאק: "רותם תמיד מגיע מסודר לאימונים שלנו. מתמיד באימונים ולא מפספס אותם בכלל! ילד חרוץ, מקשיב לי ותמיד מרוכז באימונים. מתנהג יפה מול ילדים אחרים ומבצע את כל ההוראות שלי באימון"

מכאן, אנחנו מאחלים לרותם המון הצלחה בהמשך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלה והצלח 🙂