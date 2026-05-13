כולם מוצאים במה הם חזקים

ספורטאית השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן היא איילה בן-צבי, מתאמנת באגרוף תאילנדי, בת 13, מקיבוץ עין זיוון

איילה מתאמנת כבר כשמונה שנים באגרוף תאילנדי בעין זיוון, אצל המאמן גלעד גרייבסקי. במהלך השנים האלו, היא כבר זכתה יותר מפעם בגביע המדינה בקטגוריה שלה.

מדוע בחרת בענף?

"בחרתי בענף הזה כי זה היה הדבר הכי קרוב לבית ומאז ממש התאהבתי בספורט הזה, עד עצם היום הזה".

מהן התכניות שלך לעתיד?

"התוכניות שלי לעתיד – בקיץ, מחנה אימונים בתאילנד ולהתחרות עוד השנה באליפות העולם וכמובן, לנצח ולהביא מדליה".

מה את עושה בימים אלו ממש?

"בימים אלו ממש, אני מתאמנת בקיבוץ עין זיוון עם המאמן גלעד גרייבסקי, כארבעה אימונים בשבוע".

מהו המסר שלך לכולם?

"המסר שלי לכולם זה שתמיד לוקח זמן למצוא מה באמת אוהבים וגם לי לקח זמן. אני באגרוף מגיל חמש ועזבתי לשנה בגיל תשע. אחר מכן, חזרתי לאגרוף, אבל בסופו של דבר, כולם מוצאים במה הם באמת חזקים, ככה קרה גם אצלי."

המאמן של איילה בן-צבי באגרוף תאילנדי בעין זיוון, גלעד גרייבסקי: "אצל איילה יש שילוב נדיר של כישרון טבעי, מוסר עבודה גבוה ולב ענק שהיא מביאה אתה לכל אימון במכון ולכל תחרות, עוד מאז היותה ילדה קטנה. מעבר להישגים, היא פשוט ילדה מקסימה שכיף לאמן והנוכחות שלה הופכת כל אימון לחוויה של ממש.

"בשנים האחרונות, היא קצרה ניצחונות משמעותיים בזירה הארצית, שהובילו אותה לסגל נבחרת ישראל באגרוף תאילנדי. לצד ההתפתחות המקצועית שלה, איילה תורמת מהידע ומהאישיות שלה כעוזרת מאמן בקבוצת הילדים של עין זיוון וגם שם היא עושה חיל ומהווה מודל לחיקוי. עכשיו, אנחנו עם הפנים קדימה לאליפויות אירופה והעולם, באוקטובר הקרוב. אני בטוח שהיא תסב לכולנו גאווה גדולה".

מכאן, אנחנו מאחלים לאיילה המון הצלחה בהמשך הדרך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלי והצליחי!

