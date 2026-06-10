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כובשים את הפסגה בסימן דובדבן

אתר החרמון ותיירות אל-רום בשיתוף פעולה לחיזוק התיירות הצפונית. שיתוף פעולה שמגיע לפסגות, עם הדובדבן שבקצפת

בעונה הכי מתוקה בשנה, אתר החרמון ותיירות אל-רום מתחברים לשיתוף פעולה ייחודי, שמשלב שתי פסגות עם הדובדבן שבקצפת. שיתוף פעולה שמגיע לפסגות.

עונת קטיף הדובדבנים בבוסתן אל-רום, נפתחה השבוע וגורמת לקהל רחב להצפין לגולן לקטיף וטעימה ממכרת מהדובדבן הגולני. עונת הקטיף קצרה ומומלץ שלא להחמיץ אותה.

השילוב בין אתר החרמון לבין תיירות אל-רום נמשך כל ימות השנה, אך בחודש יוני, הוא הופך למכפיל כוח. כל רוכש/ת כרטיס לרכבל המבקרים ולאטרקציה נוספת באתר החרמון, "סקיי ריידר" במציאות מדומה, או מזחלות אקסטרים (90 ש"ח מקבל/ת כרטיס כניסה חינם לבוסתן הקטיף העצמי באל-רום ונהנה מדובדבנים עסיסיים וטעימים היישר מהעצים.

חשוב לציין כי השנה כמות היבולים מרשימה במיוחד.

"שיתוף הפעולה שנבנה עם תיירות אל-רום, מאפשר לאתר החרמון, במיוחד בתקופה הנוכחית להעניק למבקרים חוויה מושלמת, מהרפתקה בגבהים של החרמון ועד לטעמים המתוקים של דובדבני הגולן," ציינה סמנכ"לית השיווק באתר החרמון, מיקי ענבר.

מנהל תיירות אל-רום, שמעון מיכאל, הוסיף: "אתר החרמון הוא ללא ספק, אתר דגל בגולן ובצפון כולו. חיבור בין הפסגה הגבוהה ביותר בישראל לבין החוויה החקלאית הייחודית שלנו יוצר מסלול תיירותי מושלם עבור משפחות ומטיילים שבוחרים ליהנות ולגָלות את הגולן במלוא הדרו".

הזדמנות נפלאה לחוות שני מוקדי תיירות ביום אחד ובמקביל, גם לחזק את העסקים הצפוניים שלא עוצרים וממשיכים להניע את הכלכלה דרך התיירות והחקלאות.

ההטבה תקפה ברכישה אינטרנטית בלבד ובמשך תקופת פעילות הקטיף העצמי באל-רום.

לרכישת כרטיסים: https://www.skihermon.co.il

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