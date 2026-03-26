יציאת מצרים של הטכנולוגיה

איך ישראל עקפה את כל העולם ולמה צוקרברג נותן למחשב לנהל אותו? (מיוחד לפסח)

רגע לפני שיושבים לסדר, בואו נשים את הגפילטע על השולחן. מהטלפון שישחרר אותנו מהמסכים, דרך החיילת המזויפת שעבדה על מיליונים ועד הקוד הסודי של הטבע שישנה לנו את המטעים בגולן. כל החדשות הכי חמות של השבוע – בשפה של בני אדם.

אהלן שכנים, חג חירות שמח.

שנייה לפני שאתם מתיישבים לשולחן הסדר, לפני שמתחילים לריב מי קורא איזה קטע בהגדה, הייתי חייב לעשות לכם קצת סדר בבלגן של החדשות האחרונות ממש.

עולם הטכנולוגיה רץ היום יותר מהר מבני ישראל שברחו מפרעה וזאת לא חכמה.

אספתי לכם את הדברים הכי חשובים של השבוע.

מי מוביל את יציאת מצרים? אנחנו!

חברת "Anthropic" הוציאה דוח שבודק מי משתמש הכי הרבה בבינה מלאכותית בעולם. נחשו מי מקום ראשון? ישראל. עקפנו את ארה"ב ואת סינגפור בשימוש בתוכנה שנקראת "קלוד" (Claude).

מה זה "קלוד"? תחשבו על עוזר אישי שיש לכם בטלפון. יודע לקרוא, לכתוב, לנתח נתונים ולסכם דברים בשנייה. השימוש המטורף הזה מראה שהמוח שלנו פה עובד שעות נוספות. אנחנו מאמצים טכנולוגיה לפני כולם. יש פה ים של סטארטאפים וחדשנות שיורדת לשטח. כל קיבוצניק עם רעיון מרים היום פרויקט בעזרת הכלים האלה. גאווה אמיתית.

הכול דרך הקול

שמעו, הרוב הכמעט מוחלט מכורים לטלפון. עבדים של המכשיר הזה. הילדים שלנו תקועים בטיקטוק ואנחנו – בוואטסאפ.

"אמזון" עובדת עכשיו על סמארטפון חדש לגמרי. קראו לו בפיתוח Transformer"".

מה הקטע? אין שם חנות אפליקציות רגילה כמו שאנחנו מכירים. הכול עובד בדיבור עם "אלכסה", העוזרת הקולית שלהם. הכי מטורף – הם חושבים להוציא גרסה של "טלפון טיפש" (דאמפון). המטרה היא נטו לגמול אותנו מההתמכרות למסך. ג'ף בזוס הבין שאנחנו מאבדים את זה ורוצה לחבר הכול דרך הקול. קניות, תוכן, הכול.

מזל שיש את הסדר כדי להסתכל סוף סוף אחד לשני בעיניים.

מכת צפרדעים (או מכת זיופים)

בארה"ב יש עכשיו מלחמה קשה. על התודעה. חשבון אינסטגרם של חיילת בשם ג'סיקה פוסטר צבר מיליון עוקבים. היא העלתה תמונות שלה עם הנשיא טראמפ. דחפה מסרים פוליטיים. הבעיה? היא לא קיימת בחיים האמיתיים. אף אחד לא ילד אותה, מחשב צייר אותה מאפס.

סגרו לה את החשבון, אבל פוליטיקאים בכירים כבר קוראים לזה "מצב מטורף".

תחשבו על זה – מכת זיופים ששוטפת את הרשת. ראינו את זה קורה אצלנו במלחמה. אפשר לשתול לאנשים שטויות בראש עם דמויות פייק שמשחקות לנו על הרגש. צריך להיות סופר ביקורתיים.

הפירמידות החדשות (של המחשבים)

כדי שכל הטכנולוגיה הזו תעבוד, צריך לבנות תשתיות. פירמידות של ברזל, בטון וחשמל. חברת "סופטבנק" מתכננת לשפוך 33 מיליארד דולר (!) על חוות שרתים ענקית באוהיו. מה זה חוות שרתים? מחסן עצום מלא במחשבים שצורכים חשמל ברמה של מדינה (לא באמת, אבל הרבה). הם בונים את זה על אתר ישן שהעשיר פעם אורניום.

גם בצד השני של העולם לא נחים

חברות הענק הסיניות, "עליבאבא" ו"טנסנט", מסתערות על השוק. הן רוצות להכניס 100 מיליארד דולר רק מבינה מלאכותית בשנים הקרובות. זהו מרוץ חימוש לכל דבר והכסף הגדול מחליף ידיים.

חג האביב: התגלית שתשנה לנו את המטעים

הנה משהו אופטימי וחזק לחקלאים שלנו פה בגולן. מחקר בין-לאומי חדש סרק 284 סוגים של צמחים בעזרת מחשבי-על. הם מצאו את הקוד הגנטי הנסתר שאחראי על צמיחה של עלים, גבעולים ופרחים.

הסתבר מחקרית שהקוד הזה לא השתנה 300 מיליון שנה. הוא שמר על המבנה שלו לאורך כל האבולוציה.

מה זה אומר מבחינתנו? שבזכות התגלית הזו, נוכל בקרוב לפתח זנים של תפוחים ודובדבנים שיהיו הרבה יותר עמידים למחלות ולמזג אוויר המשוגע שלנו. הטבע פוגש את המחשב ויצא מזה רק טוב לחקלאות.

הצד האפל של ההכרזות האחרונות

מארק צוקרברג (הבוס של "פייסבוק") הודיע שהוא ממנה סוכן מחשב (Agent) לתפקיד משנה למנכ"ל. מחשב שיקבל החלטות על ימין ועל שמאל, במקום מנהל בשר ודם.

חברת "OpenAI" הוציאה כלי שנקרא ""Voice Engine. הוא מתרגם את הקול שלכם לשפות אחרות בזמן אמת ונשמע בול כמוכם, עם אותו רגש.

במקביל, "גוגל" מתחילה להציג ליד פרסומות המלצות של "אנשים אמיתיים" (Perspective Mode) כדי שנאמין להם.

שמעו.

כלי שמעתיק קול? זה חלום להאקרים.

הטלפון יצלצל, תשמעו את הבוס שלכם, או את הבן שלכם, מבקש העברה בנקאית דחופה. זה יישמע בדיוק כמוהו, אבל זו תוכנה שיושבת אי שם בעולם. פישינג קולי קלאסי שיפיל פה עסקים.

ו"אנשים אמיתיים" בגוגל?

מחר בבוקר, יקום שוק שחור של תוכנות שייצרו ביקורות מזויפות. הם ייראו ויכתבו בדיוק כמו השכן ממול, רק כדי למכור לנו לוקשים.

אם הבוס של "פייסבוק" נותן לאלגוריתם לנהל חברה, איפה האחריות האנושית? כשהמחשב יטעה, את מי יפטרו?

אנחנו מפקידים את החיים והאמון שלנו בידי קופסאות שחורות. אז בחג הזה, כולנו חכמים. תשאלו שאלות, תטילו ספק ואל תאמינו אוטומטית לכל מה שאתם קוראים או שומעים דרך מסך.

יאללה. תאכלו טוב, תשתו ארבע כוסות, צאו לטייל.

שיהיה חג שמח, אביבי ושקט לכל הגולן