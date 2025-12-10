יוזמים ומחדשים ב"שורשים"

כתבה: עפרה מבצרי, מנחת סדנת יזמות ושיעורי אשכולות חשיבה

בבית הספר "שורשים" מתקיימות מדי שבוע סדנאות תלת-גילאיות המהוות נדבך מרכזי בתפיסה החינוכית. הסדנאות מחולקות לשלוש קבוצות גיל ("בתים"): א'-ג', ד'-ו' וז'-ח', כאשר לכל קבוצה מוצע מגוון עשיר ומותאם גיל.

תכנית הסדנאות מציעה בחירה רחבה בנושאים, כגון: אומנויות במגוון תחומים, ענפי ספורט שונים, בישול, תקשורת וצילום, כתיבה, תאטרון, נגרות ועוד. כל תלמיד בוחר בתחילת כל מחצית סדנה בתחום שמעורר את סקרנותו ועניינו האישי.

השנה נוספה למערך הסדנאות של כיתות ד'-ו' סדנה המתמקדת בנושא יזמות וחדשנות. מטרת-העל של הסדנה היא המצאת משחק מקורי, פרי יצירתם האישית או הקבוצתית.

כבר עכשיו, התלמידים נמצאים בשלב יצירת קלפי טריוויה מקוריים, כחלק מפיתוח המשחק. הם בוחרים את נושאי הקלפים, מנסחים שאלות ומאתרים תמונות רלוונטיות.

על אף שהסדנה מתקיימת בשעות האחרונות של היום (שיעורים 7-8), שלרוב מציבות אתגר בפני יכולת הריכוז, התלמידים מפתיעים ומדהימים ביצירתיות ובהתמדה שלהם.