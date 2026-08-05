יהונתן ביונתן: "מגבלות ללא גבולות" בגולן

בשבוע שעבר, התקיימה במושב יונתן הרצאתו של יהונתן גודיס – "מגבלות ללא גבולות", מטעם עמותת "נגישות ישראל", לתלמידי כיתות ד'-ו'

יהונתן גודיס הגיע למושב יונתן, עם הרצאתו "מגבלות ללא גבולות", מטעם עמותת "נגישות ישראל".

במהלך ההרצאה, שיתף יהונתן את סיפור חייו האישי ואת התמודדותו עם שיתוק מוחין (CP), תוך שהעביר לתלמידים מסרים של קבלת האחר, נגישות, הכלה, התמדה והאמונה שכל אדם יכול להגשים את חלומותיו.

ייחודה של הפעילות היה בשילוב תחנות התנסות חווייתיות, שבהן התלמידים התנסו באתגרים המדמים התמודדות עם מוגבלות. בין התחנות, התנסו בהליכה עם קביים, בהפעלת כיסא גלגלים במקומות שאינם נגישים ובמשימות נוספות שאפשרו להם לחוות, ולו לרגע, את האתגרים שאתם מתמודדים אנשים עם מוגבלות בחיי היום-יום.

הפעילות עוררה עניין רב בקרב התלמידים שהשתתפו בהתלהבות, שאלו שאלות ושיתפו בתחושותיהם.

אחת התלמידות סיכמה את החוויה ואמרה: "זו הייתה הרצאה מאוד חשובה. יהונתן העביר אותה בצורה מעניינת, מצחיקה ומרגשת וגרם לנו להבין שאסור לשפוט אנשים לפי מה שרואים מבחוץ".

תודה רבה ליהונתן גודיס ולעמותת "נגישות ישראל", על הפעילות הערכית והמשמעותית שהעניקה לתלמידים חוויה מעשירה וכלים להסתכל על האחר ברגישות, בכבוד ובהבנה.