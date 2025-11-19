טיול הוקרה למתנדבי הגולן

למעלה משישים מתנדבים ותיקים מהגולן יצא לטיול הוקרה על פועלם למען הגולן ותושביו. אנשים שמקדישים מזמנם ומלבם לקהילה הגולנית

בשבוע שעבר, יצאו למעלה משישים מתנדבים ותיקים מהגולן, ליום מיוחד של טבע, צחוק והוקרה, רגע של עצירה באמצע השגרה, כדי לומר להם תודה.

מדובר ביוזמה משותפת של יחידת ההתנדבות, אגף הייעוץ והטיפול, מחלקת הוותיקים ופרויקט "באים לטוב", של המרכז הקהילתי גולן, שנועדה להוקיר את פועלם של האנשים שמקדישים מזמנם ומלבם לקהילה הגולנית.

הבוקר החל בסיור שלכת מרהיב במרום גולן, שם נצבע הנוף בצבעי זהב ואדום של סתיו. סולי, המדריכה האלופה, הובילה את המשתתפים בין העצים והשיחים, ושיתפה בידע עשיר על עולם הצומח וסיפורים נוגעים ללב מהעבר. האוויר הקריר, הרוח הקלה והנוף הצפוני שנפרס מכל עבר יצרו אווירה רגועה, מלאה בתחושת שייכות ואהבה לגולן.

עבור רבים מהמתנדבים, אנשים שפעילים בתחומים מגוונים ביישובים ובקהילה הרחבה, היה זה יום של מנוחה, מפגש חברים ושיחות פתוחות על עשייה, משמעות וקהילה. זו הייתה הזדמנות להתחבר מחדש זה לזה, לטבע ולתחושת השליחות שמניעה את כולם כבר שנים.

גולת הכותרת של היום הגיעה דווקא בסיום, עם סדנת יוגת צחוק, בהנחיית שפרה, מטעם "חוסן גליל מזרחי". בתוך דקות, הפכה הסדנה למפגן של שמחה מידבקת, צחוק מתגלגל, מבטים נוצצים והשתחררות מלאה מכל מחויבות. רגעים כאלה, פשוטים ומרגשים, הזכירו לכולם את הכוח שבקהילה. לדעת לשמוח יחד, להקליל את הלב ולהתמלא באנרגיות טובות.

היום המיוחד הסתיים בהוקרת תודה חמה לכל אחת ואחד מהמתנדבים הוותיקים. במילים פשוטות, אך רוויות משמעות, נאמר להם כי עשייתם אינה מובנת מאליה: היא הלב הפועם של קהילת הגולן. רוח ההתנדבות, הממשיכה לפעום גם אחרי שנים של נתינה, היא ביטוי לחוסן החברתי, לערבות ההדדית ולכבוד הבין-דורי שמאפיינים את הגולן.

המתנדבים חזרו הביתה עם לב מלא, חיוך רחב והמון גאווה להיות חלק מקהילה שמעריכה, מוקירה ויודעת לומר תודה. בגולן, גם השלכת מספרת סיפור של שורשים, חיבור, וקהילה שחיה ונושמת יחד.