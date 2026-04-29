חריף, צבעוני ומשמח

חריף, צבעוני ומלא יוזמה: בנות מצפה איתמר יצרו פרויקט חקלאי מרשים תחת המותג "טעמי איתמר"

צילום: היחידה לחקלאות וחדשנות גולן

בנות מצפה איתמר של "השומר החדש", הנמצא בחוות היישום וההכשרה אבני איתן, סיימו לאחרונה קורס יזמות חקלאית מעורר השראה, בהובלת היחידה לחקלאות וחדשנות, שהגיע לשיאו בפרויקט סיום יצירתי ומרשים במיוחד: פיתוח מארזי פלפל חריף שגדלו בגולן, בארבעה צבעים.

במהלך מספר חודשים עברו הבנות תהליך עומק שבו נחשפו לעולם החקלאות על היבטיו השונים, מהיכרות עם תנאי הגידול, דרך אתגרי השוק והאקלים, ועד לחשיבה יזמית ותכנון מוצר. כחלק מהקורס למדו לשלב בין ידע חקלאי לבין חשיבה עסקית, תכנון מוצר ושיווק.

את הידע שצברו יישמו בפרויקט יזמי עצמאי: מארזי פלפל חריף בארבעה צבעים, תוך שילוב אסתטיקה, גידול איכותי, חשיבה שיווקית ובמעורבות מלאה בכל שלבי התהליך. הפרויקט הציג תוצר מרשים ושיקף למידה, עבודת צוות ופיתוח תחושת מסוגלות לצד היכרות עם המורכבות וההזדמנויות בעולם החקלאות, וממחיש כיצד חיבור בין אדמה, ידע מקומי ויזמות מוביל לתוצרים איכותיים. בקרוב ניתן יהיה למצוא את המארזים ב"סל הגולן".