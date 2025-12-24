חיבור מרגש בין קהילות, צעירים ותרומה קהילתית

תנופת קשרי החוץ במועצה אזורית גולן נמשכת. פרויקט מיוחד, בשיתוף הסוכנות היהודית, מציע הזדמנות יוצאת דופן לחיבור בין צעירים יהודים מהתפוצות לבין קהילות הגולן, במפגש עשיר של תרומה הדדית. זהו לא רק פרויקט של עבודה, אלא גם של חוויות משותפות

החודש האחרון היה מלא בעשייה מיוחדת ביישובי הגולן. קבוצות מתנדבים מהסוכנות היהודית הגיעו כדי לקדם פרויקטים קהילתיים ייחודיים, המפגישים את כוחות ההתנדבות עם הסיפור הייחודי של תושבי הגולן, בדגש על השנתיים האחרונות. הפרויקט, אשר החל במהלך חודש אוקטובר ויימשך גם בשנה הבאה, מציע הזדמנות יוצאת דופן לחיבור בין צעירים יהודים מהתפוצות לבין קהילות הגולן, במפגש של שיח ושל עשייה משותפת. הפרויקט נשען גם על תנופת קשרי החוץ של המועצה, שמעמיקה את החיבורים עם קהילות בעולם ומביאה לידי ביטוי את פתיחותו של הגולן לעולם היהודי והבין-לאומי.

המתנדבים מהסוכנות היהודית הגיעו אל היישובים מלאים בהתלהבות ורוח צעירה, והצטרפו לתושבים המקומיים בעשייה משותפת. זהו לא רק פרויקט של עבודה, אלא גם של חוויות משותפות, בהן נבנו גינות קהילתיות בשיתוף עם בני נוער, פינות חמד ביישובים שודרגו והפכו למוקדי מפגש קהילתיים והפיתוחים הסביבתיים נראו בכל פינה. במהלך המפגש, סופר הסיפור הגולני מנקודות מבט שונות: על ידי סיפורים אישיים, סיפורים של קהילות, אשר הביאו לידי ביטוי את החוסן הגולני ואת הייחודיות של הקהילה הגולנית.

חיבורים בין-קהילתיים שמעצימים את הגולן

החיבור המרגש ביותר התרחש בין המתנדבים, אשר מגיעים מקהילות יהודיות בתפוצות, לבין תושבי הגולן. מתוך הרצון המשותף לבנות ולחדש, נוצרו קשרים שיציבו את הבסיס לשיתופי פעולה גם בשנים הבאות. עבור המתנדבים, זוהי הזדמנות חד-פעמית לחוות את החיבור הייחודי לישראל ולמדינה ולתת תרומה מעשית לקהילה המקומית. עבור תושבי הגולן, מדובר במפגש עם יהודים צעירים מהתפוצות, שמהם הם לומדים ומתחברים לסיפור הכלל-עולמי של העם היהודי.

ראוי לציין בהערכה את עבודתה של אביב פלס-אשכולי, מנהלת יחידת ההתנדבות במועצה, שהובילה את החיבור בין הקהילות לקבוצות המתנדבים ולהביע תודה גדולה לתמר דיגמי, פרויקטורית שיקום הצפון, מהסוכנות היהודית ולכל צוות הסוכנות, על עשייתם למען תושבי הגולן, על קידומו את הפרויקט ועל החיבור החשוב עם יהדות התפוצות

פעילותם של כלל הגורמים, הן מהמועצה והן מהסוכנות היהודית, משתלבת במהלך רחב של חיזוק קשרי הגולן עם העולם, מערך שמצמיח שיתופי פעולה חדשים ותמיכה בין-לאומית הולכת וגדלה.

שותפות שמובילה שינוי: הסוכנות היהודית והגולן

הסוכנות היהודית היא שותפה מרכזית ומשמעותית בעשייה למען הגולן והצפון, והפרויקט הנוכחי מבטא את עומק השותפות ואת המחויבות ההדדית. שיתוף הפעולה בין המועצה לבין הסוכנות מהווה מודל לחיבור רחב בין קהילות יהודיות ברחבי העולם לבין תושבי ישראל. הסוכנות היהודית שמחה להוביל את הפרויקט הזה ומצפה להמשיך לקדם פרויקטים דומים בעתיד בשיתוף עם המועצה האזורית גולן.

פרויקטורית שיקום הצפון של הסוכנות היהודית, תמר דגמי: "המועצה האזורית גולן היא שותפה של הסוכנות היהודית בתחומים שונים ותחום המתנדבים היווה חיבור מדהים עם יהודי העולם, שמרגישים שבעצם ביקורם והתנדבותם הם שותפים בבניית הארץ ותחושת שייכות עמוקה לעם ישראל. מודים לשותפינו ברשות וליישובים שפתחו את ביתם ולבם לאורחים ושיתפו בסיפור הקהילות".

סגן ראש המועצה ומחזיק תיק קשרי החוץ, יעקב שה לבן, מוסיף: "הסוכנות היהודית היא שותפה משמעותית בשיקום והפרחת הצפון. החיבור הבלתי אמצעי בין קהילות יהודיות מהתפוצות ליישובי הגולן הוא מכפיל כוח גם ברמה הערכית וגם בעשייה בשטח. המשתתפים חווים את העוצמות של הגולן, האזור היחיד בצפון שלא התפנה במהלך המלחמה ולוקחים אתם את הסיפור חזרה לקהילות שלהם".

פעילות זו משתלבת בתנופה רחבה של קשרי החוץ של המועצה, המחזקים את מעמדו של הגולן ומביאים שותפים מהעולם כולו לעשייה בשטח בתחום הקהילתי, בחינוך, בפיתוח ובחיזוק החוסן האזורי.

רק בחודש האחרון גויסו מעל שני מיליון ש"ח שמושקעים בתחומי החינוך והקהילה, החוסן והתרבות.

מבט קדימה: הגולן כמרחב של חוסן ומשמעות

במהלך החודשים הקרובים, המתנדבים ישובו לפעול בבתי הספר המקומיים – בית הספר "גולן", בחיספין ובית הספר "שורשים", שם ייבנו ספסלים חדשים, יסייעו בפרויקטים יישוביים ויתנדבו בנושאים חינוכיים וחברתיים נוספים. כל פעולה כזו לא רק מתרימה את המקום, אלא גם מחזקת את הקשר בין היישובים לבין יהדות התפוצות – קשר של תמיכה הדדית, למידה והוקרה.

ההתרגשות רבה גם מצד המתנדבים, שמדווחים על חוויות בלתי נשכחות:" החיבור עם התושבים כאן והתחושה שאנחנו חלק ממשהו גדול זה מרגש מאוד. היה לי חשוב להרגיש שזו לא רק תרומה מהצד שלנו, אלא משהו שמחבר אותנו באופן עמוק יותר לארץ ולעם שלנו."

אחרי החודש הראשון של ההתנדבות, תושבי הגולן כבר מצפים להמשך הדרך, עם תחושת חיבור חדשה והתרגשות לקראת הפרויקטים שיביאו עמם הקבוצות המגיעות בשנים הבאות.

הפרויקט הזה הוא הרבה יותר מעשייה קהילתית, הוא סיפור של חיבור, של גאווה יהודית שמביאה את עוצמתה גם לגולן. החיבורים הנרקמים כאן מהווים חלק ממערך היחסים המתעצם של הגולן עם קהילות בעולם, קשרים שממשיכים להניע עשייה, תמיכה ומשמעות גם מעבר לים.