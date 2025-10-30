חיבור בין מסורת לחדשנות

באירוע חגיגי, שהתקיים בקמפוס האקדמית, בלב העיר צפת, נחשף הלוגו החדש, שעוצב במסגרת המיתוג החדש של האקדמית צפת. האירוע התקיים בליווי הופעה חיה של שירי מימון ומיצג ויזואלי מרשים

באירוע חגיגי שנערך השבוע, בקמפוס האקדמית צפת, הושק המיתוג החדש, כחלק ממהלך אסטרטגי רחב היקף שמציב את האקדמית צפת כמוסד מוביל להשכלה גבוהה בצפון, המחבר בין מצוינות אקדמית, נגישות והשפעה חברתית עמוקה.

במרכז הערב, הוצב מיצג "קוביית האור" – מבנה תאורה ייחודי שנחשף ברגע השיא והציג לראשונה את הלוגו החדש של האקדמית צפת, אשר עוצב ברוח חזונה הערכי. הלוגו נחשף בחצר "בית בוסל", מבנה היסטורי שהוקם בראשית המאה ה-20 ושופץ בשנים האחרונות,, כחלק מהקמפוס החדש והמרשים.

על תהליך המיתוג החדש והלוגו ניצח, האמן יורם רובינגר, בתהליך מעמיק של חשיבה ועיצוב, שנערך בשיתוף פעולה עם סגל המכללה, סטודנטים, נציגי הנהלה וצוות האקדמית. התהליך כלל מחקר עומק, ראיונות ודיונים פתוחים שנועדו לזקק את ערכי המוסד, בכדי להעניק להם ביטוי ויזואלי ורעיוני מדויק.

המיתוג החדש של האקדמית צפת גובש מתוך שאיפה לנסח את זהותה של המכללה: מוסד אקדמי מעורר השראה, הפועל בלב הגליל, פונה לקהלים מגוונים, ומחבר בין מסורת לחדשנות. ערכי המיתוג כוללים בין היתר מצוינות אקדמית וחדשנות, נגישות לכלל האוכלוסיות, גיוון ורב תרבותיות, שילוב חברתי, אחריות קהילתית והשפעה אזורית.

אירוע זה מהווה ציון דרך ויום חג לאקדמית צפת, אשר התקיים בנוכחות נשיא האקדמית צפת, פרופ' יחזקאל טלר, מנכ"ל האקדמית צפת, רו"ח יהודה עוז, יו"ר הוועד המנהל, אבינועם צפיר, יו"ר חבר הנאמנים, איציק צאיג ואורחים רבים וחשובים מעולמות ההשכלה, החברה והשלטון המקומי.

הזמרת שירי מימון, ליוותה את האירוע במופע שהוסיף נופך תרבותי מרגש ואנרגיות של התחדשות. האירוע נחתם במסיבת קמפוס, שהוקדשה לחגיגת המיתוג החדש יחד עם הסטודנטים, הסגל והאורחים, בניצוח די-ג'יי.

"האקדמית צפת שואפת להעניק לכל סטודנט מסלול אישי להצלחה. אנו פועלים מתוך חיבור עמוק למרחב הגלילי ומתוך אמונה בכוחו של החינוך להשפיע ולשנות", סיכם נשיא האקדמית צפת, פרופ' יחזקאל טלר.

אודות האקדמית צפת

האקדמית צפת – מוסד ציבורי להשכלה גבוהה, הפועל בלב העיר צפת ומשלב בין מורשת היסטורית עמוקה לבין חדשנות אקדמית. המכללה מעניקה תארים ראשונים ושניים במגוון תחומים, לצד מסלולי הסבה ייחודיים ומציעה חוויית לימודים אישית, איכותית ומחוברת לקהילה.

תחומי הלימוד המרכזיים לתארים ראשון ושני בתחומים יוקרתיים ומשמעותיים: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, אופטומטריה, אחיות (סיעוד), רפואת חירום, מדעי המעבדה הרפואית, ניהול מערכות בריאות, עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה ארגונית, לימודים רב-תחומיים, ספרות, אמנות ומוזיקה, משפטים, מערכות מידע ניהוליות.

הקמפוס, הממוקם במתחם היסטורי מתחדש, כולל את מכון "הלמסלי" לסימולציה רפואית, מהמתקדמים בישראל. המכללה שמה דגש על נגישות, אחריות קהילתית ושילוב חברתי ומפעילה תוכניות ייחודיות וקהילות סטודנטים.

האקדמית צפת מחויבת להכשיר דור חדש של בוגרים בעלי יכולת השפעה במגוון תחומים באזורנו, ברוח חזונה לחבר בין מסורת לחדשנות ובין אקדמיה לחיים.