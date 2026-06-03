השקר הענק של הפיטורים בהייטק

הרובוט לא באמת גונב לנו את העבודה. הטכנולוגיה מגדילה את פריון העבודה ומייעלת אותו, היא אינה מחליפה את העובד לחלוטין

אהלן שכנים.

חודש מאי 2026 ייזכר כ"יום הדין" של ההייטק הישראלי. אלפי עובדים, כך מתואר, נשלחו הביתה. נרטיב הבינה המלאכותית שולט בשיח, אך האמת מאחורי הפיטורים שונה לחלוטין. הנה התמונה האמיתית של השוק.

חקרתי.

מכבסת מילים למשקיעים

חברות טכנולוגיה משתמשות ב-AI ככיסוי לקיצוץ הוצאות מסורתי. 95% מהחברות המשקיעות בפרויקטים של בינה מלאכותית אינן רואות שום החזר פיננסי על ההשקעה שלהן. בנוסף, 88% מהפרויקטים הללו בכלל לא מצליחים להגיע לשלב הייצור. הסיפור הוא וול סטריט – מנכ"ל שמכריז על פיטורים בגלל טעויות ניהול יתרסק, אבל קיצוץ לטובת "אופטימיזציית" AI מתקבל בברכה ואף מעלה את ערך המניה.

אפילו ממציאי המכונות צריכים בני אדם

מנכ"ל ענקית ה-AI "אנתרופיק" הבטיח ב-2025 כי מקצוע התכנות ייעלם לחלוטין תוך 12 חודשים. למרות זאת, באפריל 2026, אותה חברה חיפשה לגייס 429 מהנדסי תוכנה אנושיים. הטכנולוגיה מגדילה את פריון העבודה ומייעלת אותו, היא אינה מחליפה את העובד לחלוטין.

המשבר האמיתי הוא השקל, גם. תעשיית הטכנולוגיה המקומית שוברת שיאים פיננסיים, כשההייטק ייצר 45% מצמיחת המשק ב-2025. ישראל גם מובילה בעולם המערבי, כש-57% מהשכירים משתמשים בכלי AI מדי שבוע. פיטורי הענק בחברות כמו "Wix" ו "Amdocs"נובעים ממשבר המטבע. השקל התחזק בקרוב ל-30% לאורך תקופה זו. מתכנת ישראלי הפך ליקר ב-20% במונחים דולריים, מה שגורם להעתקת משרות לחו"ל. כיום, 38% מעובדי חברות הטכנולוגיה הישראליות מועסקים מחוץ לגבולות המדינה.

תזוזת כוחות פנימית

לראשונה מזה עשור, נרשמה התכווצות של 1.1% במשרות המחקר והפיתוח הטהורות בישראל. מנגד, משרות ניהול המוצר קפצו ב-10%. המערכת צריכה פחות ידיים מקודדות ברמת ג'וניור ויותר אסטרטגים שמנהלים תהליכים אוטומטיים. נקודת האור נמצאת בתעשיות הביטחוניות שזינקו ב-8.9% עקב המלחמה וקלטו עובדים רבים.

עולם העבודה משנה פנים. השוק עובר למודל גמיש ורזה. ישנה עלייה של 40% בהעסקת עובדים דרך חוזי קבלן זמניים במקום תקנים קבועים. התעשייה לא מתרסקת, היא פשוט דורשת הסתגלות מהירה לכללי משחק חדשים.

אבל מה? הכי קל להאשים את התחזקות השקל, אבל כשהפריון לעובד בתוכנה מזנק לשיא של 827,000 שקלים בשנה, בזכות הטמעת תהליכים אוטומטיים יותר, ההנהלות פשוט מנצלות את ההזדמנות הכלכלית להיפטר מכוח אדם מיותר.

ט.ל.ח. אם נמצאה טעות בכתבה, נבדוק ונתקן בהתאם