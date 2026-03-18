הדומינו של הגאולה

"בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל". השנה, המשפט הזה נשמע כמו קריאת כיוון. כשההיסטוריה מתחילה להסתדר בהיגיון כואב וברור – פרשת "ויקרא"

יש לנו נטייה היסטורית לחשוב שגאולה היא משהו שנוחת מהשמים, איזה אירוע נִסי ופלאי שבו חוקי הפיזיקה והפוליטיקה מושעים לרגע. אבל כשמסתכלים ביושר על רצף האירועים מאז אותו בוקר נורא של השבעה באוקטובר, השאלה שמרחפת באוויר משתנה לחלוטין. אנחנו כבר לא שואלים "איפה ההיגיון?", אלא מתחילים להבין בחרדה קדושה שההיגיון מתגלה מול עינינו בבהירות מצמררת. האם ייתכן שאנחנו לא עדים לכאוס, אלא לתכנית אסטרטגית סדורה, שבה כל אבן דומינו מפילה בדיוק מתמטי את האבן שאחריה?

חודש ניסן בפתח ומאמרי חז"ל מהדהדים: "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל". השנה, המשפט הזה לא נשמע כמו הבטחה מיסטית רחוקה, אלא כמו קריאת כיוון גיאופוליטית.

בואו נחזור רגע לאחור. המלחמה הקשה בעזה, שהחלה מתוך שבר עצום, אילצה אותנו לשנות דיסקט. משם, ההיגיון ההיסטורי רק הלך והתחדד: מבצע הביפרים שריסק את תפיסת הביטחון בלבנון, העימות הישיר והגלוי מול איראן שהסיר את המסכות והשינויים הדרמטיים שמתחוללים כעת ברחבי המזרח התיכון כולו. אלו אינם אירועים מנותקים. זוהי שרשרת הגיונית שבה כל שלב חושף עוד טפח מבעד לערפל ומאלץ אותנו להתייצב, סוף סוף, מול שורש הבעיה.

מתוך הסתרה

ספר "ויקרא", שאנו מתחילים לקרוא השבוע, נפתח במילה אחת שבה האות אל"ף זעירה במיוחד – "ויקרא". המפרשים מסבירים שהאל"ף הקטנה מסמלת את הענווה של משה, אך במבט היסטורי-אסטרטגי, היא מסמלת גם את האופן שבו מהלכים אלוקיים גדולים מתחילים: מתוך הסתרה, מתוך שבר והתכווצות. זהו הרגע שבו הכול מצטמצם, שבו אומה שלמה נאלצת להרגיש קטנה, פגיעה ומרוסקת מול חושך מוחלט.

השבעה באוקטובר פער תהום עצומה של אובדן וכאב אין-סופי למשפחות רבות ולעם כולו – הוא היה אותה התכווצות קיומית. נקודת שפל איומה שדחסה כאב עצום לנקודה אחת וממנה מתחיל להתגלגל סיפור עצום של קומה חדשה ובירור עולמי.

אנחנו נוטים לחשוב שהגאולה היא תגובה מאולתרת למעשים שלנו, כאילו ההיסטוריה מחושבת תוך כדי תנועה. אבל המסורת היהודית מלמדת אחרת לחלוטין: התאריך כבר קבוע והסוף כבר נכתב. בסוף ספר בראשית, יעקב אבינו אוסף את בניו ומבקש: "הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים". חז"ל מגלים לנו שיעקב רצה לגלות להם את ה"קץ" – תאריך הגאולה הסופי – אך נסתלקה ממנו שכינה. המהר"ל מפראג מעיר על כך הערה נוקבת: עצם העובדה שיעקב ידע את הקץ ורצה לגלות אותו, מוכיחה שהקץ אכן קיים. יש תאריך יעד. התכנית הגדולה כבר משורטטת וכל המערכות והמשברים שאנחנו חווים כעת אינם מקריים, אלא שלבים ופסיעות בתוך התהליך ההכרחי שמוביל אל אותה נקודת ציון שנקבעה מראש.

סדר ההרכבה

כיצד התהליך הזה נראה בפועל? הרמב"ם, בסוף ספרו "משנה תורה", מנתץ את האשליה שגאולה חייבת להיות אירוע על-טבעי. הוא פוסק בחדות: "אל יעלה על הלב שבימות המשיח יִבּטל דבר ממנהגו של עולם… אלא עולם כמנהגו נוהג". לפי הרמב"ם, הגאולה היא תהליך פוליטי, צבאי ומדיני. היא השלב שבו עם ישראל חוזר לעצמאותו, מנצח את אויביו ("וילחם מלחמות ה'") ומכונן חברה של צדק ואמת שמשפיעה על העולם כולו. כשאנחנו רואים את צבא ההגנה לישראל מפרק תשתיות טרור שנבנו במשך עשרות שנים ומשנה את מאזן האימה האזורי – אנחנו לא צופים בחדשות; אנחנו צופים ברמב"ם מתממש, שלב אחרי שלב, בדרך אל היעד.

כדי להמחיש את שינוי התפיסה הזה, מספרים על יהודי פשוט שנכנס לבית המלאכה של שען אומן. על השולחן היו פזורים עשרות גלגלי שיניים, קפיצים קטנים וברגים. "איזה בלגן נורא יש לך כאן", אמר היהודי, "הכול מפורק וחסר היגיון".

השען חייך והשיב: "אתמול, כשהחלקים היו בתוך קופסה, זה אכן היה בלגן. אבל היום? תסתכל היטב. הגלגל הזה מונח כאן כדי להשתלב בקפיץ ההוא, שיניע את המחוג הזה. מה שאתה רואה זה לא כאוס של פירוק, זהו הסדר המדויק של ההרכבה".

התמונה הגדולה

כשאנחנו בעורף ממשיכים לנהל את שגרת החיים, הקהילה והרוח, בתוך המציאות הסוערת הזו, אנחנו מבינים את תפקידנו בתוך השעון הזה. כל מעשה של בנייה – בין אם זה הקמת בית, פעילות הפגה, דאגה לחינוך או חיזוק החוסן הקהילתי והמשפחתי – אינו מנותק מהמלחמה. להפך. בזמן שצה"ל מפרק את גלגלי השיניים של כוחות הרשע בחזית, אנחנו מרכיבים את גלגלי השיניים של החיים, של הטהרה ושל הנצח מבית. זהו מנגנון אחד.

החוטים נמתחים והתמונה שמתגלה אינה תמונה של חורבן, אלא של סדר עולמי חדש שנבנה מתוך הכאב. רצף האירועים שאנו חווים מוביל אותנו להבנה ברורה יותר של הכוח שלנו, של הייעוד שלנו ושל מיקומו האמתי של העם היהודי במזרח התיכון.

"בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל". לא בגלל שיקרה פתאום קסם חסר היגיון, אלא דווקא בגלל שההיגיון האלוקי וההיסטורי, שהתחיל להתגלות בשנה האחרונה כחלק מתכנית גדולה וידועה מראש, סוף סוף מגיע לנקודת ההכרעה שלו. כשאנחנו רואים את אבן הדומינו הבאה נופלת, אנחנו כבר לא שואלים בייאוש "איפה ההיגיון?", אלא מבינים ביראה: השעון מתקתק, גלגלי השיניים מסתובבים, והתמונה הגדולה, המפוארת והשלמה, כבר מתחילה להתבהר.

שבת שלום