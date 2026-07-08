הגולן פותח את הקיץ

עשרות אלפי מבקרים, אתרי טבע ומורשת מתחדשים ותיירות שמכוונת גבוה. המועצה, החברה הכלכלית והמרכז הקהילתי מקדמים מהלך רחב לחיזוק התיירות – אירועי עוגן לאורך השנה

בתמונה: אירוע פתיחת פסטיבל ארץ הגולן, שוק איכרים בנווה אטיב. צילום: רוני אלוש

אחרי חזרתו המוצלחת של פסטיבל "ארץ הגולן", המועצה, החברה הכלכלית והמרכז הקהילתי מקדמים מהלך רחב לחיזוק התיירות – אירועי עוגן לאורך השנה, השקעה באתרי דגל, פיתוח תשתיות לטובת המבקרים, הרחבת אפשרויות הלינה והיערכות לקליטת תיירות בין-לאומית.

הגולן פותח את הקיץ

פסטיבל "ארץ הגולן", שחזר השנה לאחר ארבע שנות הפסקה, נחתם בתחושת הצלחה גדולה.

במסגרת הפסטיבל, שהובל על ידי המרכז הקהילתי, בשיתוף אגף התיירות בחברה הכלכלית גולן, ומחלקת הדוברות של המועצה, התקיימו עשרות אירועים ביקבים, באתרי הקטיף העצמי, באתרי התיירות ובעסקים המקומיים. במהלך הפסטיבל, הובאו לגולן עשרות משפיענים אשר פרסמו תוכן מהגולן לקהלים רחבים בכל רחבי הארץ ובחו"ל.

שיאו של הפסטיבל היה ביום הגולן, שבו השתתפו כ-5,000 איש בהופעה של אביב גפן וטונה ולמחרת, כ-2,500 משתתפים נוספים באירוע קהילתי שכלל שוק איכרים, פעילויות לילדים והופעה משירי "כוורת".

"תפקידה של המועצה הוא לייצר לבעלי העסקים את הפלטפורמה שבה הם יוכלו לפעול, לצמוח ולהתפרנס בכבוד", אומר ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר. "אנחנו דוחפים את התיירות בגולן מכל הכיוונים: תמיכה בעסקים, פרסום ופיתוח פיזי של תשתיות ואתרים. הפסטיבל הוא דוגמה מצוינת למעטפת של הרשות שמאפשרת לעסקים המקומיים לפרוח. בשנים הקרובות, נמשיך להרחיב את המעטפת הזו, באמצעות המרכז הקהילתי ואגף התיירות בחברה הכלכלית".

סדרת אירועי הקיץ תיפָּתח בט"ו באב ב"צנובר" (30.7). לאחר מכן, בפסטיבל קק"ל, עם הופעה של "התקווה 6" ונטע ברזילי (3.8) ובסוף אוגוסט, יחזור "פסטיבל הבוקרים" (20.8), במתכונת מורחבת, לאחר ההצלחה הגדולה בשנה שעברה. את הקיץ ננעל ב"פסטיבל התפוח", בשיתוף "בראשית", שיחגוג את פתיחת עונת הקטיף.

"אחת המטרות שהצבנו לתיירות במסגרת התוכנית האסטרטגית לכלכלה היא הארכת העונות", אומר סגן ומ"מ ראש המועצה, יעקב שה לבן. "בעונות השיא, יש לגולן יתרון מובנה ואנחנו פועלים למצות אותו בצורה מיטבית, כמו בפסטיבל 'ארץ הגולן' סביב קטיף הדובדבן. האתגר הוא להביא מטיילים גם בזמנים פחות מובנים מאליהם: באמצע השבוע ובעונות חלשות יותר. לכן החיבור בין התיירות למרכז הקהילתי הוא מכפיל כוח. אירועי עוגן בזמנים שקטים יותר מייצרים גם תרבות לקהילה וגם מנוע לתיירות".

לאחר הצלחת "הקול הקורא" של פסטיבל "ארץ הגולן", שבמסגרתו התקיימו אירועים ביקבים בתמיכת המועצה, בתקופה שבין סוכות לחנוכה, יפורסם "קול קורא" נוסף לתמיכה בעסקים שיקיימו אירועים תיירותיים. במקביל, יתקיימו אירועי חורף בהובלת המרכז הקהילתי, כחלק מהמאמץ להרחיב את עונת התיירות בגולן לאורך השנה כולה.

משקיעים בחוויית המבקר

לצד אירועי העוגן, אחד המפתחות המרכזיים לחיזוק התיירות בגולן הוא שיפור חוויית המבקר. במסגרת תכנית פתרו"ן לתשתיות, הוגדרו סדרי עדיפויות לפיתוח אתרי עוגן חדשים, לצד פעולות תשתיתיות לשדרוג אתרי הדגל הקיימים.

עם השלמת שלבי התכנון, מתחילה כעת תנופת פיתוח במוקדים רבים ברחבי הגולן.

בשבועות הקרובים, ייצא לדרך פרויקט משותף עם משרד המורשת לבניית פרגולות להצללת אתרי מורשת בולטים כמו תל סאקי, ג'וחדר, כוח "טייגר", עמק הבכא ואנדרטת "אריות החרמון". העבודות צפויות להסתיים עוד במהלך הקיץ ולאפשר למבקרים ליהנות מתנאי ביקור נוחים ובטוחים יותר. האתרים יישארו פתוחים במהלך העבודות.

ההשקעה באתרי המורשת כולל גם הסדרות של שבילי גישה ונקודות התצפית בשמונה התחנות של "שביל אלי כהן", כולל חניות ושבילים מונגשים לבעלי מוגבלויות בחלק מהנקודות.

במסגרת פרויקט "שביל בתי הכנסת", יבוצעו פריצת והסדרת שביל טיול מעגלי בדיר עזיז, פריצת שביל לחורבת כנף והסדרה של חנייה ומסלול הליכה לבית הכנסת העתיק בעין נשוט.

בתל סאקי, יחל גם פיילוט להקמת שירותים אקולוגיים ובהתאם למסקנות, תיבָּחן הרחבת המודל לאתרים נוספים.

בנוסף, מתוכננות עבודות לשדרוג שירותים וחנייה באתרים נוספים, ובהם אמפי גולן והמפל הלבן.

במקביל, היחידה הסביבתית מובילה מהלך להצבת פחים טמונים בעשרות אתרים, במטרה לשפר את נראות האתרים, לצמצם מפגעי אשפה ולייעל את מערך הפינוי.

מנכ"ל החברה הכלכלית גולן, אריאל גליקמן: "תיירות אינה נמדדת רק בהכנסה מכרטיס כניסה לאתר, או מלילה בצימר. תיירות מייצרת מעגלים כלכליים וקהילתיים רחבים ולכן אנו רואים חשיבות גדולה בהשקעה במוצר התיירות הגולני".

מנגישים ומפתחים אתרי טבע נוספים

גם אתרי הטבע המרכזיים בגולן עוברים תהליכי פיתוח משמעותיים. בשמורת הטבע גמלא, החלו עבודות, בהובלת רשות הטבע והגנים, הכוללות את הרחבת כביש הגישה והקמת מבואה חדשה ומרשימה בשטח של כ-600 מ"ר. המבואה תכלול אודיטוריום, חנות מבקרים ומשרדים. העבודות צפויות להימשך כשנה והאתר יישאר פתוח לציבור במהלכן.

אחד הפרויקטים החשובים הקרובים הוא שיקום מעיין עין תות. המעיין, מהאהובים בגולן, סובל כיום מבעיה בטיחותית חמורה בשל חנייה מאולתרת בצדי כביש 808, ציר המפלים. במסגרת הפרויקט, תיפרץ דרך גישה חדשה לחנייה מוסדרת ובטוחה מכיוון כביש הגישה לאניעם. עם תחילת העבודות תיסגר לצמיתות החנייה המאולתרת והמסוכנת בצדי הכביש.

הגישה למעיין תוגבל בזמן העבודות במעיין בעצמו. הודעות על מועד סגירת המעיין יועברו בהמשך. ניפגש בעוד כמה חודשים במעיין נגיש יותר, בטוח יותר ומוסדר יותר.

כחלק מחיזוק הקישוריות בין אתרי מרכז הגולן, במרחב אניעם-יונתן, הוגש "קול קורא" להשלמת טיילת דרום הגולן. הטיילת צפויה לחבר בין אניעם ליונתן ומשם, לאתר גמלא ולנטור. היישום יחל לאחר קבלת האישורים הנדרשים וצפוי להתבצע במספר פעימות, לאורך החומש הקרוב. בנוסף, לקראת סוף הקיץ, תחל סלילת דרך גישה אל רוג'ום אל הירי, כצעד ראשון במהלך ארוך טווח להנגשת ופיתוח האתר הייחודי.

בנחל סמך, יחלו בשבועות הקרובים עבודות להנגשת ופיתוח המסלול. במסגרת העבודות, תוכשר דרך מאזור צומת כורסי אל חנייה מוסדרת בתחילת המסלול, שממנו ניתן יהיה להגיע עד למפגש הנחלים ולגשר הסורי. כמו כן, ייסלל שביל מטיילים בנחל עד למפגש הנחלים.

מעיינות עדן – הסלוקיה

מעיינות עדן נסגרו בעקבות בעיה בטיחותית חמורה, שנוצרה לאחר השריפות הכבדות, שפרצו כתוצאה מירי חיזבאללה, בקיץ 2024. בימים אלה, מושלמת עבודת גיזום משמעותית בהובלת קק"ל, שתפחית סיכונים ותאפשר את המשך תהליך השיקום. השלב הבא יכלול שיקום של הבריכות ובימים אלה, מושלם תכנון לשדרוג ומתיחת פנים למתחם כולו, בהשקעה של למעלה מ-10 מיליון ש"ח, בשיתוף קק"ל ומשרד התיירות. התכנון כולל הוספת בריכות, הסדרת שטחים ציבוריים ופיתוח אפשרויות לינה.

פיתוח הסלוקיה הוא חלק ממיזם רחב יותר להקמת פארק מעיינות סובב קצרין, שבמסגרתו תשקיע המועצה המקומית קצרין עשרות מיליוני שקלים בהנגשה, שיקום וחיבור של המעיינות הסובבים את העיר. המהלך נעשה כחלק מחיזוק חלקה של קצרין בתיירות הגולן ובעבודה משותפת ומתואמת בין המועצות.

"התייר אינו מבחין בין קווים מוניציפליים", אומר ראש המועצה, אורי קלנר. "ככל שנשכיל לשלב ידיים ולייצר מוצר גולני שלם, שמחבר את כלל הנכסים האזוריים, כך כלל תושבי מרחב הגולן ייצאו נשכרים".

כחלק מתפיסה זו, בימים אלה, מתפרסם מכרז לתפקיד חדש – סמנכ"ל תיירות בחברה הכלכלית גולן. התפקיד נועד להוביל פיתוח של מותג תיירות כלל-גולני, בחיבור לקצרין ולכפרים הדרוזיים.

ואיפה ישנים?

אחד הפערים המרכזיים בפיתוח התיירות בגולן הוא המחסור בחדרי מלון. מלבד מלונות סובבי כנרת, בגולן עצמו קיימים כיום רק שני מלונות, עם יותר מ-100 חדרי לינה. מתוך הבנה שמרכיב הלינה הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על היקף ההוצאה של התייר באזור, הוגדר יעד להוספת 1,000-1,200 חדרי מלון ברמות שונות, במתחמים של יותר מ-100 חדרים.

מִנהלת קידום יזמות ועסקים, הפועלת במועצה בשנה החולפת, מסייעת ליזמים לזרז הליכים ובימים אלו, נמצאים בהליכים להוצאת היתר חמישה מלונות במרחב.

במקביל, החלה הכשרה של מרכזי משקים, במהלך משותף של היחידה לחקלאות ואגף התיירות, במטרה לבחון אפשרויות לפיתוח תיירות כפרית, חקלאית ולינת מבקרים במרחב היישובי, בו נמצאים מאות אלפי דונמים מאושרים תב"עית לתיירות שיש לפתח.

מטרת ההכשרה היא להעניק להנהגות היישובים ידע, כלים וסטנדרטים מקצועיים בתחומי ניהול משא ומתן, קידום מיזמים ובניית תאגידים משותפים. המטרה היא לחזק את היכולת להוביל תהליכי פיתוח כלכלי ותיירותי ביישובים. במסגרת החלטת הממשלה, נבנו מנגנוני תמרוץ שיתגמלו יישובים אשר יקדמו את מיצוי השטחים התיירותיים שבבעלותם.

תו תקן גולני לתיירות בין-לאומית

במקביל להשקעה בתשתיות, מקדמת ועדת התיירות, הכוללת נציגי ציבור וחברי מליאה, אמנת שירות גולנית לתיירות בין-לאומית. מדובר בתו תקן גולני המגדיר סטנדרט אזורי אחיד לעסקים הפונים לתיירות נכנסת.

המהלך, המבוסס על SLA – Service Level Agreement , כולל נגישות ושירות באנגלית, נוכחות דיגיטלית עדכנית, שקיפות מחירים, בטיחות, זמינות למענה בזמן אמת ובקרת איכות. מטרתו היא להבטיח לתייר חוויית ביקור מקצועית, אמינה ורציפה בכל נקודת מפגש בגולן.

בשנה הקרובה, יתקיימו הכשרות מקצועיות בהובלת מומחי תוכן, שיסייעו לעסקים להתאים את פעילותם לשוק הבין-לאומי. עסקים שישלימו את ההכשרה ויעמדו בתו התקן הגולני יקודמו באתר תיירות גולן באנגלית ובפעילות יחסי הציבור של אגף התיירות.

זוהי ההזדמנות להודות לכל השותפים למהלך: הקרן לשטחים פתוחים, משרד המורשת, משרד התיירות, קק"ל ורשות הטבע והגנים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל וכן לעובדות ולעובדים המסורים במועצה, בחברה הכלכלית ובמרכז הקהילתי, על עבודה מקצועית ויסודית.

תודה מיוחדת למנהלת אגף התיירות בחמש השנים האחרונות, לימור פורטל, שבסוף הקיץ יוצאת לדרך חדשה.

לימור שותפה לדחיפה והובלה של רבים מהפרויקטים, שבוצעו תוך כדי משברים כמו הקורונה והמלחמה ונתנה את כל הלב עבור הגולן, התיירנים והתיירים. בהצלחה לימור!

אירועי פסטיבל "ארץ הגולן" וקידום עבודות התשתית הנרחבות, התרחשו כולם תחת חוסר הוודאות עקב המתיחות מול איראן. עצם קיום האירועים, וקידום הפיתוח גם בתקופות מתוחות, הוא הוכחה נוספת לחוסן הגולני יוצא הדופן. נייחל לקיץ שקט, בטוח ושוקק מטיילים בגולן.