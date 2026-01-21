הגולן מתקדם למרחבי חינוך

מהלך של מרחבי חינוך ובחירה מבוקרת יוצא לדרך בגולן, במקביל לרישום לכיתה א' לשנת הלימודים הקרובה

בכל שנה מחדש, רגע הכניסה של ילדינו לכיתה א' נושא עמו תחושת התחלה, צעד קטן של ילד, צעד גדול של משפחה. השנה, מעבר להתרגשות האישית של כל הורה, מערכת החינוך בגולן נכנסת לתקופה משמעותית של התחדשות וארגון מחדש. מהלך רחב היקף של מרחבי חינוך ובחירה מבוקרת יוצא לדרך ובאותה נשימה, נפתח הרישום לשנת הלימודים הקרובה – תהליך שבשנה זו ייעשה באסדרה מחודשת ובהתאמה לתקנות החדשות.

המועצה האזורית גולן, בשיתוף משרד החינוך מחוז צפון ואגף מו"פ, הובילה בשנה החולפת סדרת תהליכים שמטרתם לחזק את מערכת החינוך, לייעל את תהליך הרישום והשיבוץ ולהעניק להורים ולילדים חוויית בחירה מושכלת ושקופה יותר.

המהלך מבוסס על עיקרון פשוט: הגדרת הייחודיות של כל בית ספר ומתן אפשרות לכל יישוב לבחון את ההתאמה של בית הספר לערכי הקהילה, לצד קידום שוויון הזדמנויות, מנגנוני בקרה מקצועיים ורישום מותאם.

ראש המועצה, אורי קלנר, מתאר זאת כך: "הכניסה של ילדינו לכיתה א' היא רגע שמבטא לא רק התחלה אישית, אלא גם את הרוח הגולנית, קהילה שמאמינה בערכים, במצוינות ובאהבת האדם והארץ. אנו מובילים מהלך משמעותי של בחירה מבוקרת, שיחדד את זהותו הייחודית של כל בית ספר ויחזק את הקשר בין הקהילה לבתי הספר.

"השנה, נפעל להסדיר את הליך הרישום ולקראת שנת הלימודים הבאה, נבחן אפשרות לבחירה מבוקרת בשיתוף קהילות הגולן. בעזרת השקעה מתמשכת בתשתיות, בפדגוגיה ובתמיכה הרגשית, נמשיך להבטיח שכל ילד וילדה יקבלו את התנאים הטובים ביותר לצמוח, לחלום ולהצליח."

בחירה מבוקרת והעומד מאחוריה

מודל הבחירה המבוקרת נועד לחבר בין הקהילה לבית הספר ולאפשר לכל יישוב לבחור את בית הספר המתאים לערכיו, למאפייניו ולזהות הקהילתית שלו. הבחירה איננה חופשית לחלוטין, אלא מתבצעת תחת מנגנון ויסות מקצועי, המבוסס על קריטריונים קבועים, שקופים וידועים מראש, שנקבעו על ידי הרשות המקומית ומשרד החינוך. מטרת המודל היא ליצור איזון בין רצון ההורים לבין צרכי מוסדות החינוך והמערכת כולה, תוך קידום שוויון הזדמנויות לכלל התושבים.

המהלך מבוסס על חילוק הגולן לארבעה אשכולות של יישובים, כאשר לכל יישוב יוגדר בית ספר "עוגן" – בית הספר המרכזי שאליו משויכים התלמידים ביישוב.

בכל יישוב תינתן אפשרות להירשם לבית ספר נוסף או שניים, על פי בחירת היישוב. ליישוב תהיה אפשרות השפעה על בחירת ביה״ס הנוסף. רישום לבית ספר "העוגן" מבטיח שיבוץ אוטומטי, בעוד בחירה בבית ספר אחר תיבחן על ידי מִנהלת השיבוץ במועצה, בהתאם למנגנון הוויסות והקריטריונים המקצועיים.

עם זאת, בשנת הלימודים תשפ"ז, אפשרויות הבחירה יישארו כפי שהיו בשנים קודמות. השנה, תתמקד בהסדרה של תהליך הרישום והשיבוץ, בעוד מודל הבחירה המלא ייושם בהדרגה, החל משנה"ל תשפ"ח.

מנהל אגף החינוך, חגי סמט, מסביר: "המעבר לכיתה א' הוא צעד חשוב בחיי כל ילד ואנו נערכים ללוות כל תלמיד ותלמידה בתהליך רגיש ומקצועי, המבטיח קליטה חמה ומותאמת. השנה, אנו מקדמים את מהלך מרחבי החינוך והבחירה המבוקרת, תהליך שנעשה בשיתוף מלא עם משרד החינוך ונועד לחדד את זהותם של בתי הספר ולשפר את מערך הרישום והשיבוץ. אנו מאמינים שההורים זכאים למידע ברור ושקוף, ושהבחירה החינוכית צריכה להיות מבוססת על התאמה אמיתית בין בית הספר לבין ערכי הקהילה."

בתי הספר מחדדים זהות

כדי לאפשר בחירה מושכלת, בתי הספר בגולן עברו בשנה החולפת תהליך עמוק של הגדרת זהות ייחודית. התהליך כלל ליווי מקצועי, שיחות עומק ועבודה משותפת של המנהלים וצוותי החינוך, במטרה לחדד את הערכים, התפיסות החינוכיות והחוזקות של כל מוסד. ייחודיות זו תוצג להורים בימי החשיפה ובחוברת הרישום, כלי שיאפשר להורים להבין בבירור מה מציע כל בית ספר.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ז החל השבוע, יתקיים בתאריכים 19.1-13.2.26, א'-כ"ו בשבט תשפ"ו ויתבצע באתר הרישום של המועצה. ההורים יתבקשו להזין את פרטי ההורה והילד ולבחור בית ספר אחד מתוך הרשימה המוצגת ליישובם. רישום לבית ספר ה"עוגן" יסיים את התהליך; בחירה בבית ספר אחר תועבר למִנהלת השיבוץ לבחינה, לפי הקריטריונים המקצועיים.

הורים שאינם יכולים לבצע רישום מקוון, או זקוקים לסיוע, מוזמנים לפנות לאגף החינוך, או להגיע במועדים מיוחדים שיפורסמו, שנקבעו לקבלת קהל.

מערכת החינוך של הגולן ממשיכה לצעוד קדימה, מתוך מחויבות עמוקה לילדים, להורים ולקהילה, על מנת להבטיח שלכל תלמיד ותלמידה תהיה נקודת פתיחה מיטבית בדרכם החינוכית.