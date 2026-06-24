האקתון אתגרי החקלאות בגולן

בשבוע שעבר, האקתון אתגרי החקלאות בגולן התקיים במרכז החדשנות בחיספין. אירוע ראשון מסוגו שהפגיש את השטח עם החדשנות

בשבוע שעבר, התקיים במרכז ליזמות וחדשנות בגולן בחיספין האקתון אתגרי החקלאות בגולן, בהובלת היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, "מכון שמיר למחקר" ו OpenValley. מדובר באירוע ראשון מסוגו בגולן, שכינס דמויות מפתח, בעלי עניין, חקלאים, סטודנטים, חוקרים, יזמים ואנשי מקצוע מהגולן ומכל רחבי הארץ – ליום עבודה משותף סביב אתגרי העומק של חקלאות הגולן.

האירוע התקיים ברמה מקצועית גבוהה מאוד ושיקף את הצורך והפוטנציאל שבחיבור בין השטח החקלאי לבין עולמות המחקר, הטכנולוגיה והיזמות. לאורך היום, הוצגו אתגרים מגוונים שעלו מתוך הצרכים האמיתיים של החקלאים, בהם הערכת יבול בכרמים, פיתוח כלים דיגיטליים לפקחי הגנת הצומח, דאטה חקלאי וקבלת החלטות, השקיה חכמה, התמודדות עם נזקי בעלי חיים, מיקרוביום הקרקע, גיזום עצי נשירים ואתגרי אקלים.

במהלך ההאקתון, התחלקו המשתתפים לצוותי עבודה רב-תחומיים. כל צוות בחר אתגר, ניתח את הבעיה, הגדיר את צורכי המשתמשים וגיבש כיוון פתרון יישומי. הצוותים לוו על ידי מנטורים ואנשי מקצוע, שסייעו לדייק את הרעיונות, לבחון היתכנות, לחשוב על המשך פיתוח ולהכין הצגה ברורה של הפתרון בפני ועדת השיפוט.

בסיס חשוב לעתיד

מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד: "חקלאות הגולן נמצאת בלב העשייה האזורית וההאקתון הוא דוגמה מצוינת לאופן שבו מחקר יישומי, חדשנות ושותפות עם החקלאים יכולים לייצר פתרונות בעלי ערך ממשי. החיבור שנוצר כאן בין הידע מהשטח לבין יכולות הפיתוח והיזמות הוא בסיס חשוב לעתיד החקלאות בגולן".

בסיום האירוע, הציגו הצוותים את המיזמים שפיתחו בפני ועדת שיפוט מקצועית. במקום הראשון, זכה צוות LogiVine"", שעסק באתגר הערכת היבול בכרמים והציג פתרון מבוסס דאטה ובינה מלאכותית לשיפור יכולות החיזוי, התכנון והניהול ביקבים ובכרמים.

במקום השני, זכה צוות רשת הגנה אזורית בגולן, שהתמקד בפיתוח מערכת לשיתוף, איגום והנגשת מידע עבור פקחי הגנת הצומח, במטרה לחזק את יכולת ההתמודדות האזורית עם מזיקים ומחלות. במקום השלישי, זכה צוות שעסק בדאטה חקלאי וקבלת החלטות והציע פתרון שמחבר בין נתוני שטח, צרכים חקלאיים ותובנות מעשיות עבור החקלאים.

ברכות חמות לצוותים הזוכים ולכל המשתתפים, שלקחו חלק ביום משמעותי של חשיבה, יצירה ושיתוף פעולה. ההאקתון היווה נקודת פתיחה להמשך פיתוח פיילוטים, יצירת חיבורים מקצועיים וקידום פתרונות יישומיים המותאמים לצורכי חקלאות הגולן.