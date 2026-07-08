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גינות קהילתיות לזכרם

שנתיים אחרי האסון במגרש הכדורגל: מתנדבי "תגלית" התחילו פרויקט שיקום במג'דל שמס

במסגרת יוזמה של ארגון "תגלית" לחיזוק ושיקום יישובי הצפון, כ-650 מתנדבי "תגלית" ייקחו חלק בפרויקט להקמת שמונה גינות קהילתיות במג'דל שמס. הפרויקט, שיצא לדרך ויימשך יותר מחודש, יתמקד בעיקר בבתי ספר ובמוסדות חינוך ביישוב, במטרה להכניס יותר ירוק למרחבים הציבוריים והחינוכיים, ליצור סביבה נעימה ומזמינה עבור התושבים והתלמידים ולהחיות את היישוב באמצעות התנדבות ועשייה משמעותית.

הקבוצה הראשונה, שהגיעה מפלורידה, החלה להתנדב בבית ספר "יסודי ב'" ביישוב. המתנדבים שתלו צמחים מסורתיים לקהילה הדרוזית סביב האנדרטה בכיתת החוץ, שהוקמה לזכר 12 התלמידים שנהרגו באסון במגרש הכדורגל ביולי 2024. במקביל, הסירו מתנדבים נוספים את הדשא הסינתטי במקום, כדי להכין את הקרקע לשתילה.

את הקבוצה קיבלה מנהלת בית הספר, ג'יהאן ספאדי, שאיבדה שישה מתלמידיה באסון. ספאדי סיפרה למתנדבים על הקהילה ועל החשיבות שהיא רואה בכך ש"תגלית" בחרה להתנדב דווקא שם.

מנכ"ל "תגלית", גידי מרק: "מאות מתנדבים מכל העולם יעבדו כאן כל הקיץ ויתנו מעצמם לשיקום מג'דל שמס. בשבילם, זו הזדמנות להכיר את הקהילה מקרוב ולהיות שותפים בבנייה שלה מחדש".

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