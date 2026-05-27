"גולנט"!

אולם הספורט בנטור לבש חג ואירח טורניר כדורשת חגיגי ומרגש, עם שבע קבוצות מדהימות הגיעו מכל רחבי האזור. על ההפקה והניצוח – שרית חדשי

את הערב פתחנו בטקס לזכרו של סיון שדה ז"ל, שנהרג במלחמת "חרבות ברזל". במהלך הטקס, סיפרו עליו הוריו, רחלי ואסף ושיתפו מעט מהעולם הגדול ומלא ההשראה של סיון ואף הקרינו סרט לזכרו. הרגעים האלו, שבהם כולנו עמדנו יחד, הזכירו לנו את החוזק של הקהילה שלנו ואת החיבור העמוק שבין הרוח הספורטיבית לזיכרון ולהמשכיות. זכות גדולה הייתה עבורנו להיות חלק מההנצחה של סיון ז"ל.

ואז, הרשתות רעדו! לא פחות משבע קבוצות מדהימות הגיעו מכל רחבי האזור כדי להפגין ביצועים, נחישות ובעיקר, המון אהבה למשחק. הקבוצות שיחקו והתחרו בערב מרגש, שמח ומותח, שנותן ביטוי לספורט הנשי בגולן ובצפון. 

תודה לקבוצות המשתתפות: "בזלת", קצרין, עמק הירדן, מג'דל שמס, חמדיה, חוקוק ו"בנות הרמה".

חגיגה של עוצמה נשית. 

תודה ענקית לשרית חדשי על ההפקה והניצוח, למארגנים ולכל מי שלקח חלק, תמך ועודד מהיציע.

תודה ל"ליגה לידידות", בניהולה של ליאור גלוסקא, על התמיכה והחסות. 

תודה למחלקת הספורט, על ליווי האירוע והקמתו.

שאפו ענק לכל הקבוצות – אתן השראה אמיתית!

