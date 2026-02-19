בשורה משמחת לתושבי חיספין והסביבה

כללית מרחיבה את שעות הפעילות ופותחת מרפאת ערב במרפאת חיספין

"כללית" פותחת מרפאת ערב בחיספין. מרפאת הערב תפעל בימים שני וחמישי, בין השעות 19:00-22:00 ותציע שירותי רפואה, סיעוד ומשרד. השירות החדש מאפשר לתושבים לקבל טיפול רפואי מקצועי קרוב לבית, בשעות המתאימות לשגרת החיים העמוסה ובלי לוותר על איכות וזמינות.

"הרחבת השירותים במרפאת חיספין ופתיחת מרפאת הערב הן ביטוי למחויבות שלנו להעניק לתושבים רפואה קהילתית איכותית, זמינה ונגישה. אנו פועלים כל העת לשיפור השירות ולמענה מותאם לצורכי הקהילה", אמרה מנהלת מִנהלת גליל, ד"ר אביטל מרגלית.

פתיחת המרפאה בשעות הערב מצטרפת להרחבת שירותים שנוספו לאחרונה במרפאה ובהם מומחה לקרדיולוגיה וכירורגיית שד, בדיקות דם בימי שישי והולטר לחץ דם.

מנהל המחוז, רפי ברום, ציין ש"פתיחת מרפאת הערב בחיספין ועיבוי השירותים היא ביטוי לגישה שהמטופל נמצא במרכז ולמחויבות שלנו להתאים את שירותי הבריאות לצרכים היום-יומיים של הקהילה. הרחבת שעות הפעילות מאפשרת רצף טיפולי טוב יותר, זמינות גבוהה ונוחות לתושבים, מבלי להתפשר על רמה מקצועית ואיכות השירות. אנו ממשיכים לפעול להרחבת המענה הרפואי ולשיפור חוויית המטופל, מתוך הקשבה ומתוך אחריות".