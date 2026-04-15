ראיון מהשטח: בין שבילי הגולן למילואים בחרמון

גיל מועלם, מגבעת יואב, הוא מורה דרך ומדריך אופניים. עכשיו הוא במילואים בחרמון, מחכה לפריחה ומנסה להבין איך לשלב בין הטיולים לשירות

מאת: גלעד כהן

מזה כשלושה עשורים, גיל מועלם מגבעת יואב הוא מורה דרך ומדריך אופניים. גיל רגיל להדריך מטיילים בנחלי הרמה. בחודשים האחרונים, גיל נמצא על מדים, למעלה בחרמון. ישבנו אתו לשיחה על המעבר החד מהטיולים לשירות, על הבית בגבעת יואב ועל הגעגוע לחזור כבר לשגרה של הצפון.

גיל, איך נראה הבוקר שלך בחצי שנה האחרונה?

גיל: "חצי השנה האחרונה התחילה בציפייה לשגרה אחרי מבצע 'עם לביא' והמלחמה. לצאת עם קבוצות לטיולים, להדריך מבוגרים, להעביר תוכניות חינוכיות של רט"ג בבתי הספר וטיולי אופניים. המטיילים שלי ואני עוד הספקנו ליהנות מכמה טיולי חורף; יצאתי לסבב מילואים לא ארוך בחרמון וחזרתי כדי להמשיך בטיולי החורף והאביב".

איך שומרים בחיים על עסק של טיולים, כשהצפון סגור ואתה על מדים?

"בבוקר שבת, אחרי טיול של יום שישי, תופסת אותי התרעת פיקוד העורף בבית ומשנה את התוכניות. זה הזמן לכמה משימות בית שלא הספקנו, לטיולים בסביבה 'מתחת לאף' ובעיקר לתכנן תוכניות – כי כמה זמן כבר לוקחת מלחמה? שבוע… שבועיים גג… אבל המלחמה, ואִתה השבתת העסק והפרנסה, לא מסתיימות. ההבנה היא שצריך לשמור על קשר עם המטיילים, לפרסם ולהראות נוכחות, כדי שידעו שאתה מוכן ומזומן לחזור ברגע שיתאפשר ואז מגיע עוד סבב מילואים ועלייה לחרמון, בתוך הגולן הפורח והזורם".

מהו הדבר הראשון שתגיד לקבוצה הראשונה שתדריך ביום שאחרי המילואים?

"תוך כדי משימות המילואים, אני תמיד חושב על היום שאחרי, על להראות לאנשים את נפלאות הגולן והחרמון. לפעמים, אני מסתכל על הנוף, מדמיין את המטיילים מגיעים ואני משתף אותם בפריחה, אבל נאלץ לומר להם: 'תשמעו, את גל הפריחה המטורף פספסנו'. אני לא יכול להבטיח, אבל מקווה שזו המלחמה האחרונה, או לכל הפחות הפוגה ארוכה, עד לסבב הבא. אני מתנחם בכך שעוד מעט החרמון יפרח".

הר מיוחד

אם היית יכול לקחת קבוצה אחת של מטיילים עכשיו לחרמון, לא כחייל אלא כמדריך, מה היית רוצה שהם יבינו על ההר הזה שלא הבינו קודם?

גיל: "לטייל בחרמון זו חוויה מיוחדת. זה הר מיוחד; עקב הגובה והמיקום הוא שונה מכל מה שאנחנו מכירים באזורי הארץ השונים. בעיקר עונת הקיץ, שכמעט שלא קיימת בו, והסתגלות הצמחים ובעלי החיים לאקלים הייחודי ששורר בהר, לעומת האקלים הים-תיכוני בשאר הארץ. גם המציאות המדינית-צבאית על ההר השתנתה: צה"ל חזר לשבת בשיא החרמון, לראשונה מאז הסכמי הפרדת הכוחות, שנחתמו בסיום מלחמת יום כיפור".

רגע מיוחד שלא תשכח בגולן?

"הגולן מלא ברגעים מיוחדים של צמחייה, נופים ובעלי חיים. מי שמוסיף נדבך נוסף ומרגש הם אנשי הגולן – אנשים שאתה פוגש תוך כדי טיול: בוקרים, חקלאים, אנשי מים, פקחים ובני נוער מהיישובים שיצאו לטיול סביב הבית. אלו תמיד מוכנים להסביר מה קורה בגולן, מה הם עושים שם ולמה הם מאוהבים במקום שבו הם חיים".

לסיום, מה המסר שלך לתושבי הגולן?

"תושבי הגולן חיים בחבל ארץ יפהפה. עם תנופת הפיתוח וההתיישבות, שמאוד חשובים לעתיד הגולן, חייבים בכל שלב לעצור ולחשוב איך ממזערים נזקים לטבע ולסביבה ורק אז להמשיך לצעד הבא. חייבים לעשות זאת, כדי שגם הדורות הבאים יוכלו ליהנות מהגולן".