בהצלחה, לקהילה

השבוע, החל אלכס מלניקוב את תפקידו כמנהל מתנ"ס קצרין. הוא מביא עמו ניסיון עשיר בעולמות הקהילה. ראש המועצה, יהודה דואה: "אני סמוך ובטוח שאלכס יתרום מניסיונו הרב כדי להבטיח שמתנ"ס קצרין יספק את המענה המיטבי ביותר לקהילה"

בשעה טובה ומוצלחת, קיבלה המועצה המקומית קצרין בברכה את אלכס מלניקוב, שהחל בימים אלו את תפקידו כמנהל המתנ"ס החדש של קצרין.

אלכס, בן 44, שימש בתפקידו האחרון שליח של הסוכנות היהודית במזרח אירופה, נשוי ואב לארבעה, מתגורר בקיבוץ מלכיה שבגליל העליון. מביא עמו ניסיון עשיר של כ-20 שנה בעבודה עם קהילה, מתוכן כעשור בניהול מתנ"סים במסגרת החברה למתנ"סים. בין היתר, ניהל את מתנ"ס מטולה ומתנ"ס יסוד המעלה.

אלכס נכנס לתפקידו בקצרין עם תחושת שליחות עמוקה ומתוך אמונה בחשיבותו של המתנ"ס כמוקד מרכזי בחיי היישוב.

"אני רואה במתנ"ס את הלב הפועם של הקהילה – מקום שבו הדלת תמיד פתוחה, שבו כל תושב מרגיש שייך ורואה את עצמו כחלק ממשהו גדול יותר", מסביר אלכס. "תפקידי הוא ליצור בית שמחבר בין תרבות, חינוך וקהילה. להקשיב לצרכים, לאתר הזדמנויות ולבנות בשותפות מענה מגוון ואיכותי לכל שלב בחיים. אני מאמין בשותפות אמת, ביצירת משמעות ובכוחו של החיבור האנושי לחולל שינוי".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "ראשית, ברצוני לומר תודה למנהל המתנ"ס היוצא, ספי בר חי, על שנה משמעותית של עשייה, בה הוביל את המתנ"ס בתקופה מאתגרת. אני, יחד עם כל קהילת קצרין, נרגשים לקבל את אלכס בברכה אל המתנ"ס. אני בטוח שהוא יתרום מניסיונו רב השנים וידאג לכך שהמתנ"ס, הלב של הקהילה, יספק את המענים הטובים ביותר עבור כל אחד ואחת מקהילת קצרין. אלכס, בהצלחה".