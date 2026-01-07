אקדמית צפת משיקה: "הבית של מקצועות הבריאות בצפון"

השבוע, משיקה המכללה האקדמית צפת קמפיין חדש: "הבית של מקצועות הבריאות בצפון – "יוזמה שמטרתה לחזק את מעמד האקדמית צפת כמוסד מוביל להכשרת הדור הבא של אנשי הבריאות בישראל

על רקע הצורך הגובר באנשי מקצוע איכותיים במערכת הבריאות בישראל, בכלל ובצפון, בפרט, אקדמית צפת משיקה השבוע קמפיין חדש: "הבית של מקצועות הבריאות בצפון – "יוזמה שמטרתה לחזק את מעמד האקדמית צפת כמוסד מוביל להכשרת הדור הבא של אנשי הבריאות בישראל.

הקמפיין מדגיש את תרומתם של הסטודנטים והבוגרים למערכת הבריאות האזורית ומציג אותם כמי שיהפכו בעתיד לאנשי טיפול חיוניים במרפאות, בבתי החולים, במסגרות הקהילה ובשירותי החירום. במסגרת הקמפיין, יוצגו מודעות וסרטונים בכיכובם של סטודנטים ובוגרים ממגוון מקצועות הבריאות הנלמדים במכללה – סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, מדעי המעבדה הרפואית, רפואת חירום ועוד.

מנהל מחלקת השיווק באקדמית צפת, מיטל טוקר: "החזון שלנו ברור – הסטודנטים והבוגרים שלנו הם העתיד של הבריאות בצפון. אנחנו לא רק מוסד לימודים, אלא שותף אסטרטגי לבתי חולים, לקופות החולים ולקהילה. אנו גאים להוות 'בית' בו מצמיחים אנשי מקצוע שיישארו כאן וישפיעו על הבריאות ואיכות החיים בצפון".

הקמפיין נשען על החוזקות הייחודיות של האקדמית צפת: איכות סגל ההוראה, כיתות קטנות המאפשרות יחס אישי, קשר הדוק עם בתי החולים ומרכז הסימולציות המתקדם בצפון – מכון הלמסלי לסימולציות רפואיות, המאפשר לסטודנטים להתנסות בתרחישי טיפול מורכבים כבר במהלך הלימודים.

לפרטים נוספים ולמידע על מסלולי הלימוד: 1-800-344-544