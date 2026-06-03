"אימון אישי ואיכותי"

הוא בעלים של סטודיו לאימונים אישיים, חי ונושם ספורט בריאות והתפתחות אישית. "להתאמן חזק, לאכול נקי – שווה תוצאות". האורח שלנו לשבת הוא טל בולוקן, מאליעד

קצת על עצמך

"טל בולוקן, בן 24. חי ונושם ספורט בריאות והתפתחות אישית. לפני שבועיים, התארסתי לטל, בת הזוג האהובה שלי".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי וגדלתי במושב נווה ירק, שבשרון. לפני 13 שנה, ההורים שלי חיפשו מקום צפוני, שקט ופסטורלי ועברנו לאליעד. מאז, אנחנו חיים את החלום ולהורים שלי יש את שמן הזית המעולה של 'משק בולוקן'".

מגורים

"אליעד. עברנו לכאן כשהייתי נער בן 13. עד הצבא, שיחקתי כדורגל בקריית שמונה ובצבא הייתי ספורטאי מצטיין, מה שהוביל להמשך הדרך המקצועית שלי".

עיסוק

"בעלים של סטודיו לאימונים אישיים, באליעד. סטודיו בוטיק לאימונים אישיים. אנחנו מתאימים לכל מתאמן בסטודיו תכנית עבודה מותאמת אישית, לפי מספר פרמטרים. תפריט תזונה מדויק לפי המטרות האישיות. יש לנו צוות מאמנים מהשורה הראשונה בתחום, שלוקחים את המתאמנים לקצה, בכל אימון ואימון.

"הרעיון להפוך למאמן עלה לי, כשהייתי כדורגלן צעיר ונפצעתי. לאחר הפציעה, חיפשתי אפשרויות שיקום בדרום הגולן ובאזור, אך לא מצאתי מענה והייתי צריך לנסוע רחוק, למרכז הארץ, כדי לטפל בעצמי. עבדו אתי פיזיותרפיסטים ומאמני כושר מהטובים בארץ, שמטפלים בספורטאים מכל העולם ולמדתי מהם הרבה ידע מקצועי וגם כיצד לשקם את עצמי.

"אז הבנתי שחשוב שגם בגולן יהיה מקום לאימונים אישיים ושיקום מקצועי והתחלתי את דרכי עם שלושה ילדים מהאזור, שההורים שלהם הכירו אותי ורצו שאאמן אותם. תוך כדי העבודה, התחלתי ללמוד אימון אישי, התפתחות אישית, מיינדפולנס, פסיכולוגיה ועוד.

"אחד הילדים שאימנתי היה בעודף משקל ותוך זמן קצר, ירד במשקל. לילד אחר היו קשיים חברתיים ובאמצעות האימון, הוא החל לחוות שיפור במערכות היחסים ובהצלחות שלו. לאט לאט, השמועה עברה מפה לאוזן. בהתחלה, הגיעו בעיקר בני נוער ובהמשך, גם מבוגרים וילדים. אני עוזר לבני נוער ולספורטאים שחווים פציעות ומלווה מתאמנים המתמודדים עם פיברומיאלגיה ואוסטאופורוזיס. התחלתי עם סטודיו אחד ועם ההתרחבות והביקוש של מתאמנים שהגיעו, פתחתי סטודיו נוסף. כיום, יש לי שני חדרי סטודיו, מאובזרים בציוד חדיש ומתקדם.

"העסק קיים כבר מעל חמש שנים. מגיעים אליי ילדים, בני נוער וקשישים, מגיל שבע ועד 80, מכל האזור. אני מעניק גם ליווי לתזונה נכונה באונליין. אני מאמין שמי שמתאמן בצורה איכותית, עם תכנית שמותאמת לו ומשלב תזונה טובה ונכונה, מצליח להגיע לתוצאות. אני מאמין באימון אישי ואיכותי, המשולב בתזונה נכונה".

מהו המוטו שלך בחיים?

"להתאמן חזק, לאכול נקי – שווה תוצאות".

איך נראה יום שישי שלך?

"את תחילת היום, אני מנצל לסיכום השבוע בסטודיו. ביום שישי, אני מאפס את הלו"ז והעדכונים בעסק, שולח לכל הלקוחות את התכנית השבועית שלהם, עובר על דו"חות ונתונים ומשתדל בצוהריים לסיים את העבודה והעשייה ולהתפנות לבת הזוג, למשפחה ולחברים".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"זה מאוד משתנה. אומנם המוצא המשפחתי שלי הוא רומני, אבל שולחן השבת שלנו מגוון וטעים. יכולה להיות ארוחה מסורתית במגוון טעמים, עם קציצות דגים ובשר. בשישי האחרון, למשל, גלגלתי סושי עם סלמון, אינטיאס ועוד ויצא מושלם".

זיכרון ילדות משבת

"לשחק כדורגל וליהנות מזה".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"השקט".

המלצה על ספר

"בשנים האחרונות, יצא לי לקרוא מעל 400 ספרים בנושאי התפתחות אישית, ניהול ושיווק. אני ממליץ על הספר 'נשימה', של ג'יימס נסטור. נשימה היא הדבר הכי בסיסי בחיים ומסתבר שרוב האנשים לא באמת יודעים לנשום נכון. חשוב מאוד ללמוד לנשום וזה גם אחד הדברים שאני מלמד את המתאמנים שלי.

"ספר נוסף שאני ממליץ עליו הוא 'הסוד' – ספר חובה, ששינה לי את כל התפיסה לגבי מה שאפשר להשיג בחיים".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"עם דונלנד טראמפ, כדי לשמוע ממנו על ההתמודדות עם משברים ועל הדרך שבה הגיע למעמדו".

מה אתה עושה בשעות הפנאי?

"אני מאוד טוטאלי בעבודה שלי ויש לי מטרות גדולות שאני חותר להשיג, אבל אני תמיד מוצא זמן למשפחה, לבת הזוג, לאימונים, ולמשחק טניס, או פאדל".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"את הטבע, הנוף והרוגע".

מה אתה מאחל לעצמך?

"להיות בריא ומאושר".