איזה בוקר של כיף בחברה מכלילה

ביום שלישי השבוע, התקיים אירוע נוסף במסגרת בוקר כיף לוותיקים, בשיתוף שתי המועצות. ביום זה, ציינו את יום המשפחה. המשפחה היא המקום שבו מתחיל הסיפור שלנו. היא המרחב הראשון שבו אנו לומדים להקשיב, לחלוק, לאהוב ולהיות אהובים. בין אם זו המשפחה שנולדנו לה ובין אם זו שבחרנו לנו. משפחה היא אותו מעגל אנושי שבו אנו מוצאים חוקים ומשמעות

כתבה: עדה בארי סימוניץ

בעולם המשתנה ללא הרף, המשפחה היא נקודת היציבות; היא הזיכרונות הקטנים של שגרת היום-יום, הרגעים הפשוטים שהופכים למשמעותיים, היד התומכת בזמן הקושי והלב הפתוח בשעת שמחה. היא המקום שבו כל אחד ואחת מאתנו יכולים להיות בדיוק מי שהם.

זהו יום שמזמין אותנו לעצור לרגע, להתבונן בקשרים שמלווים אותנו ולהוקיר תודה על האנשים שבוחרים, בכל יום מחדש, להיות חלק מחיינו. זהו יום של קרבה, של הקשבה, של חיבור בין דורות – עבר, הווה ועתיד הנרקמים יחד לסיפור משותף.

מלבד יום המשפחה, בוודאי שמתם לב שבקהילה שכל אחד מגיע ממנה ישנם אירועים בסימן "פברואר יוצא מן הכלל". במסגרת התכנית, מוקדש חודש שלם להעלאת המודעות הציבורית ליצירת חברה מכלילה – א.נשים עם וללא מוגבלות. 

20% (!) מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל הם א.נשים עם מוגבלות. בכל קהילה שאנו חלק ממנה, חיים א.נשים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית, התפתחותית, או אחרת.

במהלך החודש, מתקיימים מאות אירועים ופעילויות במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ בהשתתפות ילדים, ילדות, בני ובנות נוער, מבוגרים ומבוגרות עם ובלי מוגבלות בקהילותיהם. המובילים המרכזיים של האירועים הם א.נשים עם מוגבלות.

ביום שלישי בבוקר, שולבו שני האירועים: יום המשפחה וחיים עם מוגבלות.

אירוחנו להרצאה את אריאל הירשפלד, תושב הגולן, אשר סיפר את סיפור משפחתו כהורים חירשים לילדים שומעים.

כמו כן, אירחנו את תזמורת "נושפי הגיא", מירושלים, בניצוחו של מיכאל קרסנר. נגנית הקלרינט בתזמורת היא תושבת קצרין, טליה גור.

הקהל יצא מגדרו בהופעה, כשהתזמורת ניגנה מחרוזת משירי אביהו מדינה ועוד.

