אופס, נפל. מצחיק, לא?

בפרק האחרון של "המרוץ למיליון", החבר'ה נדרשו לבצע החלקה על חול ונמרחו על הדיונה כל פעם מחדש. נקרעתי מצחוק

במוצאי השבת האחרונה, מצאתי את עצמי יושבת לבד במטבח וצופה ב"מרוץ למיליון". כרגע, זו הסדרה התקופתית שאני עוקבת אחריה. המתמודדים חמודים רובם, המשימות בדרך כלל מגניבות וזה זמן של ניתוק מהיום-יום. בפרק ההוא, הייתה משימה של החלקה על חול. ואחר כך, מרוץ שוורים ואני פשוט התגלגלתי מצחוק לאורך כל הפרק. המתמודדים נופלים, נחבטים, מנסים לטפס, מחליקים שוב… ואני? צוחקת בקולי קולות.

אני יודעת שזה לא ממש יפה מצדי לצחוק עליהם. הרי אנחנו מחנכים את הילדים שלנו שלא לצחוק על אחרים, בטח כשהם נופלים… אז מודה, זה לא הכי מנומס, אבל כשמישהו נופל, לפעמים, אבל רק לפעמים, ורק כשזה לא באמת נפילה רצינית, זה מצחיק והעובדה שהם לא רואים שאני צוחקת זה סבבה… אז אולי זה לא בסדר לצחוק על מי שנופל, אבל אולי יש הקלות בתקופה הנוכחית הקשוחה. אם יש משהו שמצליח להצחיק אותנו באמת, זה כמעט בגדר מצווה.

ככה ישבתי לי, נהנית מהרגע, וצוחקת… אני אוהבת לצפות ב"מרוץ למיליון" לא רק בגלל הנופים והמשימות, אלא גם בגלל הדינמיקה הזוגית, האינטראקציות, האנשים. אני, באופי שלי, פחות תחרותית, אבל האיש והילדים תחרותיים ממש. בדרך כלל, הם משחקים בלעדיי, אבל נגיד כשאנחנו משחקים "אליאס", אני מצטרפת ואני תמיד מרחמת, מקלה, מוותרת. בכל זאת, מדובר בילדים שלי. אבל אצלם? אין הנחות. רק לנצח.

צחוק והליכות

השבוע, הבן שלי הוריד אפליקציית צעדים כזו, שמצרפים אליה חברים ורואים מי הולך יותר. ברור שהוא שלח לכולנו הזמנה וכולנו הצטרפנו. אמרתי שהם אוהבים תחרות… באותו יום, לקראת הערב, נכנסתי לבדוק מה מצב הצעדים של כולם וגיליתי שאני במקום האחרון. עכשיו, אני אולי לא תחרותית, אבל אוהבת לנצח ושונאת להיות אחרונה. בשעת לילה מאוחרת, הייתי די עייפה, מצאתי את עצמי נועלת נעלי ספורט ויוצאת להליכה.

לאחרונה, אני פחות מתמידה עם הליכות. ככה זה אצלי, יש תקופות. אבל האפליקציה הזאת הצליחה להניע אותי. פשוט ככה. חזרתי אחרי חצי שעה ובדקתי את מצבי – אכזבה קלה. למרות המאמץ, לא הגעתי לראש הרשימה, אבל לפחות כבר לא הייתי האחרונה. אז אולי אני לא ממש תחרותית, אבל לפעמים תחרות היא דווקא דבר טוב. היא מוציאה אותנו מאזור הנוחות ונותנת דחיפה קטנה. מסתבר שתחרויות של אחרים מצחיקות אותי. צחוק והליכות, שניהם כידוע עושים ממש טוב לגוף ולנפש.

מתכון לעוגה לשבת – בראוניז

200 גר' שוקולד מריר

200 גר' חמאה

4 ביצים

3/4 כוס סוכר לבן

1/2 כוס סוכר חום

3 כפות קקאו

כוס קמח

להמיס שוקולד וחמאה במיקרוגל.

להוסיף את הביצים ולערבב היטב ואז להוסיף את הסוכר ולערבב. להוסיף קמח וקקאו ולערבב.

לצקת לתבניות בינונית, לפזר קוביות שוקולד לבן לקישוט ולאפות כ-35 דקות.