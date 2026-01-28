אונקולוגיה ללא גבולות

"כללית" מחוז צפון ומרכז רפואי העמק בשיתוף פעולה למען בריאות תושבי קריית שמונה והסביבה

במהלך חודשי המלחמה בצפון, נאלצו תושבי קריית שמונה והסביבה להתמודד לא רק עם איום ביטחוני, אלא גם עם נסיעות ארוכות ומתישות לטיפולים אונקולוגיים. הדרך לעמק הפכה למשימה בפני עצמה.

מאז סיום המלחמה, מכון האונקולוגיה של "כללית", הממוקם במרכז לרפואה יועצת "קנב", חזר לפעילות מלאה ומגביר את קליטת המטופלים החדשים ואת המעקב אחר המטופלים הקיימים.

המכון בקריית שמונה, שהוקם בסיוע תרומות של "קרן הלמסלי", "קרן היסוד" והנהלת "כללית", הוא למעשה שלוחה של מערך האונקולוגיה במרכז הרפואי "העמק", המנוהל על ידי פרופ' גיל בר סלע. במכון, ניתנים טיפולים כימותרפיים וביולוגיים והוא כולל שמונה עמדות לטיפול במסגרת אשפוז יום וכן חדר טיפולים לחולים הזקוקים לבידוד.

בית החולים האונקולוגי החדש במרכז הרפואי "העמק", שנפתח בתחילת השנה, מאפשר מתן טיפול קרינתי לאלו הזקוקים לו, ואם יש צורך, גם אשפוז אונקולוגי, כך שכל מכלול הטיפול בחולה האונקולוגי ניתן בצורה מיטבית, דרך המכון שנפתח בקריית שמונה.

במכון בקריית שמונה פועל צוות רב-מקצועי, בראשות פרופ' גיל בר סלע, מומחה בכיר באונקולוגיה רפואית, קרינתית ורפואה פליאטיבית. לצדו מייעצים מומחה לגידולי מערכת העיכול, ד"ר איזקיל פלכטר, מומחה לגידולי ריאה ושד, ד"ר מחמוד סיף ומומחה לגידולי מערכת השתן, ד"ר מחמוד אבו-אמנה. לצד הרופאים, פועל צוות אחיות אונקולוגיות, בניהולה של נרימן מוסטפא חוסיין, תזונאית, עובדת סוציאלית דניאלה ראובן לבקוביץ ומזכירת המכון, דליה תורג'מן.

"בעבודה היום-יומית שלנו כאן, אנחנו רואים כמה משמעותי להפחית את העומס הפיזי והרגשי על המטופלים", אומר פרופ' בר סלע. "כשמטופל לא צריך לבלות שעות בדרכים, הוא מגיע רגוע יותר, מרוכז יותר, ועם יותר כוחות להתמודד. בעיניי, אונקולוגיה טובה היא שילוב בין מצוינות מקצועית לרגישות אנושית והמכון בקריית שמונה מאפשר לנו להביא את שני המרכיבים האלה יחד, בסביבה המוכרת".

מאז הפתיחה המחודשת של המכון, במרץ 2025, נקלטו בו קרוב ל-100 מטופלים חדשים מקריית שמונה ומהיישובים באזור.

מנהל המחוז, רפי ברום: "חזרת המכון לפעילות מלאה בקריית שמונה היא נדבך חשוב במתן השירות הרפואי הניתן על ידי 'כללית', הן בחירום והן בשגרה. 'כללית' מביאה לצפון את הידע, הניסיון והמומחים הטובים ביותר, בשיתוף עם המרכז הרפואי 'העמק', כך שניתן לקבל את הטיפול המתקדם בקרבת המשפחה והקהילה".